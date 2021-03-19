Проверка недвижимости и получение выписки из ЕГРН

При проверке недвижимости на юридическую чистоту при заключении сделок по купле-продаже, можно воспользоваться предложением сайта rosreester.net, где имеется не только информация по квартирам, частным домам и другим объектам недвижимости, но и можно получить выписку из ЕГРН с заверенной официальной печатью Росреестра.

Проведенная проверка позволит не стать жертвой мошенников, подобрав для себя такой объект недвижимости, который не имеет каких-либо юридических обременений.

Часто, покупая квартиру, мы не задумываемся о том, что выбранный нами вариант может находиться в залоге у банка или же у него имеются другие обременения, наличие которых в последующем позволит даже оспорить правильность заключения сделки и аннулировать её. Чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации и не стать жертвой мошенников, необходимо при заключении сделок обязательно проверять недвижимость на юридическую чистоту.

Для проверки чистоты недвижимости необходима выписка из Единого государственного реестра (ЕГРН), также такой документ нужен при оформлении наследства, приватизации жилья или же при дарении недвижимости. Заверенная печатью Росреестра справка может потребоваться для получения в банке кредита, при разбирательстве в суде и в ряде других ситуаций. На сайте rosreester.net можно не только получить нужную справку ЕГРН, которая будет заверена официальной печатью Росреестра, но и провести полную проверку объекта недвижимости.

Проверка квартиры на юридическую чистоту может быть выполнена на сайте https://rosreester.net/proverit-kvartiru. Всё, что необходимо сделать, — это вести адрес объекта или его кадастровый номер, что позволит убедиться в отсутствии наложенного на квартиру ареста или других обременений. Также с помощью такой проверки квартиры можно определить, продаёт ли её реальный владелец, уполномоченное им лицо или же граждане, которые не имеют какого-либо отношения к конкретному объекту недвижимости.

Если вы планируете приобрести земельный участок под постройку загородного дома или дачи, не лишним будет выполнить проверку такого объекта онлайн, что можно сделать на сайте https://rosreester.net/. Если земельный участок был поставлен предыдущим владельцем на кадастровый учет, то его с легкостью можно найти по уникальному номеру. Для такой проверки онлайн земельного участка потребуется адрес объекта или его кадастровый номер, что позволит получить нужную информацию. При необходимости в разделе https://rosreester.net/proverit-uchastok можно заказать полную юридическую проверку земельного участка приобретаемого участка, в том числе на наличие залога, ареста и обременений, а также уточнить все данные о его владельце.

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