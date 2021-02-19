Как проверить качество работы кухонной вытяжки: 4 способа

Подозрения о том, что вытяжка работает неправильно, появляются неспроста. Чаще им предшествуют внезапное повышение затрат на электроэнергию, некачественная очистка воздуха, влажность в комнате и стойкие запахи, которые не исчезают после проветривания.

Чтобы реже сталкиваться с проблемами, стоит выбрать модель с топовыми эксплуатационными характеристиками. Например, от многих факторов риска защищена вытяжка Франке. Она не может сломаться без причины.

К нарушениям в работе вытяжки приводят: халатность пользователя (например, игнорирование обязательного ТО);

неправильный монтаж;

засор вентиляционной системы;

проблемы в работе источника питания

Чтобы проверить, есть ли повод для волнения, стоит воспользоваться одним из простых лайфхаков.

Инструменты для проверки качества вытяжки

► Анемометр (ветромер)

Он автоматически проверяет скорость движения воздуха в системах вентиляции.

► Бумага

Она нужна для проверки тяги. Подойдут листы формата А4 (необязательно чистые).

► Ножницы или канцелярский нож

Один из способов проверки подразумевает разрезание бумаги, поэтому без ножниц не обойтись.

► Спичка или зажигалка

Огонь хорошо реагирует на движение воздушной массы.

Методы проверки

Проверка анемометром

Легче обследовать вытяжку и вентиляцию при помощи оборудования. Так безопаснее.

Чтобы убедиться в том, что вытяжка работает корректно, необходимо поместить ветромер в вентиляционную шахту и зафиксировать скорость воздушного потока. Проводить проверку следует при открытой форточке и включенной вытяжке.

Оптимальная скорость движения воздуха — 5 метров в секунду. Если в шахте она ниже, значит в работе вытяжки есть проблемы.

Проверка листом бумаги

Для этого способа понадобится один лист «альбомного» формата. Его необходимо поднести к решетке включенной вытяжки. Исправное устройство мгновенно «притянет» бумагу. Если же лист упадет, значит, тяги недостаточно и необходимо почистить фильтры, проверить исправность комплектующих.

Проверка узкими полосками из бумаги

При проверке их нужно подносить не к решетке вытяжки, а к вентиляционному отверстию. Если они «тянутся» к выходу, значит, вытяжка отлично справляется со своими обязанностями. Если же полоски отталкиваются внутрь помещения, значит, образуется эффект обратной тяги. Это свидетельствует о серьезной поломке вытяжки.

Проверка огнем

Зажженную спичку или зажигалку следует поднести к решетке вытяжки (на расстоянии 20–30 см) или вентиляционному отверстию и посмотреть, как поведет себя огонь. Если он потухнет или же будет колебаться в нужную сторону (по направлению к выходу), значит, беспокоиться не о чем.

Это самый опасный метод. Его ни в коем случае не стоит тестировать на вытяжке, которая расположена над газовой плитой. Из-за скопления осадков газа в вентиляции может произойти возгорание.

В случае обнаружения проблем в работе вытяжки необходимо немедленно приостановить ее эксплуатацию и уделить время обслуживанию. Для начала почистить или заменить фильтры и жироуловитель. Далее — проверить состояние мотора. Возможно, его придется обработать моющим средством или отремонтировать. Ремонт лучше поручить профессионалам.



