Как проверить качество работы кухонной вытяжки: 4 способа

Подозрения о том, что вытяжка работает неправильно, появляются неспроста. Чаще им предшествуют внезапное повышение затрат на электроэнергию, некачественная очистка воздуха, влажность в комнате и стойкие запахи, которые не исчезают после проветривания.
Чтобы реже сталкиваться с проблемами, стоит выбрать модель с топовыми эксплуатационными характеристиками. Например, от многих факторов риска защищена вытяжка Франке. Она не может сломаться без причины.
К нарушениям в работе вытяжки приводят:
- халатность пользователя (например, игнорирование обязательного ТО);
- неправильный монтаж;
- засор вентиляционной системы;
- проблемы в работе источника питания
Чтобы проверить, есть ли повод для волнения, стоит воспользоваться одним из простых лайфхаков.
Инструменты для проверки качества вытяжки
► Анемометр (ветромер)
Он автоматически проверяет скорость движения воздуха в системах вентиляции.
► Бумага
Она нужна для проверки тяги. Подойдут листы формата А4 (необязательно чистые).
► Ножницы или канцелярский нож
Один из способов проверки подразумевает разрезание бумаги, поэтому без ножниц не обойтись.
► Спичка или зажигалка
Огонь хорошо реагирует на движение воздушной массы.
Методы проверки
Проверка анемометром
Легче обследовать вытяжку и вентиляцию при помощи оборудования. Так безопаснее.
Чтобы убедиться в том, что вытяжка работает корректно, необходимо поместить ветромер в вентиляционную шахту и зафиксировать скорость воздушного потока. Проводить проверку следует при открытой форточке и включенной вытяжке.
Оптимальная скорость движения воздуха — 5 метров в секунду. Если в шахте она ниже, значит в работе вытяжки есть проблемы.
Проверка листом бумаги
Для этого способа понадобится один лист «альбомного» формата. Его необходимо поднести к решетке включенной вытяжки. Исправное устройство мгновенно «притянет» бумагу. Если же лист упадет, значит, тяги недостаточно и необходимо почистить фильтры, проверить исправность комплектующих.
Проверка узкими полосками из бумаги
При проверке их нужно подносить не к решетке вытяжки, а к вентиляционному отверстию. Если они «тянутся» к выходу, значит, вытяжка отлично справляется со своими обязанностями. Если же полоски отталкиваются внутрь помещения, значит, образуется эффект обратной тяги. Это свидетельствует о серьезной поломке вытяжки.
Проверка огнем
Зажженную спичку или зажигалку следует поднести к решетке вытяжки (на расстоянии 20–30 см) или вентиляционному отверстию и посмотреть, как поведет себя огонь. Если он потухнет или же будет колебаться в нужную сторону (по направлению к выходу), значит, беспокоиться не о чем.
Это самый опасный метод. Его ни в коем случае не стоит тестировать на вытяжке, которая расположена над газовой плитой. Из-за скопления осадков газа в вентиляции может произойти возгорание.
В случае обнаружения проблем в работе вытяжки необходимо немедленно приостановить ее эксплуатацию и уделить время обслуживанию. Для начала почистить или заменить фильтры и жироуловитель. Далее — проверить состояние мотора. Возможно, его придется обработать моющим средством или отремонтировать. Ремонт лучше поручить профессионалам.