Как любить детей

27.02.21, Новости

В сети появился интересный и познавательный сайт ростовского дошкольного педагога, воспитателя детского сада Елены Зимы.

Незавно Елена стала победителем районного и городского этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2021». Её практический опыт и мысли о профессии, безусловно, вызовут интерес широкого круга посетителей, родителей дошкольников и коллег.

На сайте каждый найдёт что-то полезное:

  • в разделе «Моя профессия» вы можете познакомиться с портфолио педагога, результатами работы и увлечениями;
  • в разделе «Методические разработки» вас порадует разнообразие конспектов, проектов и презентации на различные темы;
  • родительский раздел содержит полезный материал о развитии и воспитании дошкольников, а также ссылки на интересные развивающие сайты.

    • На правах рекламы.


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