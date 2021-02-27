Как любить детей

В сети появился интересный и познавательный сайт ростовского дошкольного педагога, воспитателя детского сада Елены Зимы.

Незавно Елена стала победителем районного и городского этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2021». Её практический опыт и мысли о профессии, безусловно, вызовут интерес широкого круга посетителей, родителей дошкольников и коллег.

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