Как любить детей

В сети появился интересный и познавательный сайт ростовского дошкольного педагога, воспитателя детского сада Елены Зимы.
Незавно Елена стала победителем районного и городского этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2021». Её практический опыт и мысли о профессии, безусловно, вызовут интерес широкого круга посетителей, родителей дошкольников и коллег.
На сайте каждый найдёт что-то полезное:
в разделе «Моя профессия» вы можете познакомиться с портфолио педагога, результатами работы и увлечениями; в разделе «Методические разработки» вас порадует разнообразие конспектов, проектов и презентации на различные темы; родительский раздел содержит полезный материал о развитии и воспитании дошкольников, а также ссылки на интересные развивающие сайты.
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