Эксперты оценили перспективы «Ростова» в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Ростов» является одним из претендентов на медали в Российской Премьер-лиге сезона 2020/21, но эксперты прогнозируют южанам сложности в достижении данной цели.

Команда под руководством Валерия Карпина завершила первую часть чемпионата на 5-й строчке турнирной таблицы, но если отставание от лидера Премьер-лиги — питерского «Зенита» — составило 9 очков, отыграть которые будет крайне сложно, то дистанция до тройки призеров, которую перед зимними каникулами замыкал московский «Спартак», составляла всего 3 пункта. И такое преимущество вряд ли стоит считать непреодолимой пропастью.

Но что думают эксперты о шансах «Ростова» в борьбе за высокие турнирные цели во второй части футбольной кампании? Для оценки ситуации в современных реалиях часто используются котировки беттинг-компаний, считающиеся одним из самых точных индикаторов силы различных команд. И мы предлагаем вооружиться котировками конторы Париматч, являющейся одним из лидеров рынка, чьи аналитики отлично знакомы с российскими футбольными реалиями и максимально точно оценивают перспективы участников сезона.

Установив приложение Париматч на любой удобной платформе, можно без труда найти специальную линию компании, касающуюся шансов представителей верхней части таблицы РПЛ на различные турнирные достижения. «Ростов» также входит в число команд, чьи шансы оценены аналитиками, и вот что говорят нам цифры о перспективах команды Валерия Карпина.

На то, что «Ростову» удастся сотворить чудо и стать чемпионом, можно заключить пари с коэффициентом 100.00. И переводя это значение в проценты, можно резюмировать — шансы южан на золото равны 1%. И такой скепсис неудивителен по причинам, озвученным выше: слишком большое отставание от «Зенита».

Но есть еще два варианта для пари на успехи «Ростова» в оставшейся части сезона, и там шансы донского клуба намного выше. Например, вероятность финиша команды Карпина в тройке призеров Премьер-лиги оценена коэффициентом 8.00, что равно 12.5% вероятности. Ну а на то, что команда закончит сезон в Топ-4 и завоюет право выступать в Лиге Европы, пари предлагают заключить с коэффициентом 5.00, а это уже 20% вероятности, что звучит не так уж и пессимистично.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ростов» закончил соревнования на пятом месте, что позволило команде попасть в квалификацию Лиги Европы. Впрочем, на европейской арене подопечные Карпина задержались ненадолго, уже в первом же раунде вылетев от израильского клуба «Маккаби» (Хайфа).

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