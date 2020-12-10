Особенности инвестирования в России: три главных принципа

Инвесторы всегда просчитывают не только потенциальную прибыль, но и риски. К сожалению, понимание важности соблюдения правил безопасности, а также справедливое оценивание ситуации приходят только с опытом. Начинающие инвесторы нуждаются в профессиональной поддержке.

Специалисты Bcspremier.ru раскрыли три главных принципа инвестирования, которые действуют на российском рынке. Этот сайт поможет вам понять, как лучше инвестировать деньги.

Используйте свободные деньги

Думать об инвестировании стоит только тогда, когда у вас появились свободные деньги. Это могут быть накопления или сбережения, в которых вы абсолютно уверены, что в ближайшее время они вам не понадобятся. Если вы видите, что ваше финансовое положение стабильно, а доходы вполне покрывают потребности семьи, вы можете изучить рынок и выяснить, какой вид инвестирования выгоднее на данный момент.

Стоит рассмотреть такие варианты: банковский депозит — к его преимуществам стоит отнести минимальный порог вхождения и высокую ликвидность. При этом доходность несопоставима с инфляцией, а в случае ликвидации банка вам возместят ущерб на сумму не более 1 400 000 рублей, и то если банк имеет соответствующую лицензию;

торговля на фондовом рынке — для этого необходимо заключить договор с брокером. Основными инструментами инвестирования станут акции и облигации. Брокер может подсказать, в какие акции лучше инвестировать, он заинтересован в успешности предприятия, поэтому к его мнению стоит прислушаться;

недвижимость — покупать ее стоит в том случае, если вы знаете, как в дальнейшем будете использовать (перепродавать, сдавать в аренду, участвовать в строительном проекте и т. д.);

собственный бизнес — может принести успех, если у вас есть коммерческий опыт, при этом сферу инвестирования вы выберете с учетом вашего опыта и знаний;

драгоценные металлы — на выбор вам предложат покупку монет, слитков, открытие металлического обезличенного счета и т. п.

Сформируйте финансовую подушку

Если вы решитесь на инвестирование без финансовой подушки, обстоятельства могут вынудить вас продать активы на невыгодных для вас условиях или вообще согласиться на нежелательный заем.

Используйте несколько инвестиционных инструментов

Инвесторы редко сосредотачиваются на одном инструменте, чаще они диверсифицируют активы, чтобы получить прибыль хотя бы в одном месте, даже если в другом будет спад.

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