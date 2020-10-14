Когда стоит инвестировать в апартаменты: в чем выгода решения

Инвестирование — лучший способ не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Некоторые направления позволяют получать регулярный пассивный доход.

К числу таковых относятся апартаменты. В последние годы их популярность среди инвесторов увеличилась. Однако не все понимают, когда выгодно вкладывать средства в подобный тип недвижимости.

Что представляют собой апартаменты

Прежде чем планировать инвестирование, необходимо понять, что такое апартаменты. Эксперты отмечают: любой апарт-отель — высоколиквидная недвижимость. Объекты выполнены в виде жилых комплексов. Их особенность заключается в наличии элементов гостиницы. К таковым относятся ресепшн, четкое разделение на классы, система бронирования, услуги по уборке, наличие спа-центров, кафе, ресторанов и прочих мест отдыха.

В случае инвестирования вкладчик получает «квартиру» и полный гостиничный сервис. Он может поселиться здесь с семьей, но более выгодно предоставить объект для сдачи в аренду. Он будет ежемесячно приносить стабильный доход в виде процентов. При этом инвестору не придется искать арендаторов, организовывать услуги по уборке, следить за порядком. Перечисленные функции возьмет на себя управляющая служба.

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Когда выгодно вкладывать деньги

Современные инвесторы имеют огромные возможности для формирования инвестиционного портфеля. Но большой ассортимент инструментов усложняет выбор. Рассматривая в качестве перспективы апартаменты, можно отметить несколько важных положительных моментов:

Сравнительно невысокие суммы инвестирования. Можно купить апартаменты с одной комнатой бюджетного класса. Заключая сделку на этапе строительства, реально сократить траты к минимуму.

Возможность покупки без полной суммы. Продаются апартаменты за наличные и в кредит.

Быстрая окупаемость. Достигается в курортных зонах, возле популярных туристических мест и т. д.

Пассивный доход. Участие в специальных программах позволит получать деньги с каждого человека, арендующего недвижимость.

Стоимость апартаментов ниже, по сравнению с обычной жилой недвижимостью, на 20–25%. Вкладывать в них инвестиции выгодно в кризис, при отсутствии необходимости возврата денег в короткий период, если нет существенных накоплений.

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