Антиковидный лифт пахнет свежим лесом

В ростовском доме появилась охрана от коронавируса.

На нынешней неделе в лифтах ростовского дома на Чехова, 55, установили автоматические бактерицидные рециркуляторы воздуха AirCrystal Nano, модернизованные в нынешнюю эпоху пандемии компанией «Биомедицинские инновации» под работу в маленьких помещениях.

Компактное оборудование уничтожает не только COVID-19, но и другие вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Энергетические расходы на него минимальны, оборудование автоматически отключается через 20 минут после того, как кабину покинули пассажиры.

— Принять такие меры меня подтолкнула вторая волна пандемии, — рассказала председатель товарищества собственников жилья «Чехова, 55» Ольга Жукова. — Поскольку пользоваться лифтами нашего дома-свечки стало страшно, многие пешком поднимались по лестнице на верхние этажи. Ведь размеры кабины крайне ограничены, мощной вентиляции в ней нет, и ее ежедневно посещают десятки человек.

По словам председателя, помимо обеспечения безопасности, прибор стал украшением для лифта: он подсвечивает кабину голубым огоньком. Но самое главное — теперь в ней стоит приятный запах чистого, свежего воздуха, как в лесу.

Как сообщил совладелец «Биомедицинских инноваций» Александр Дыбушкин, при создании нового рециркулятора были учтены особенности возникшей инфекции. В жилищной сфере оборудование следует устанавливать в лифтах, считающихся самыми грязными и непроветриваемыми местами в многоквартирном доме. Габариты прибора вполне подойдут для компактной кабины, поскольку его объем от 22×9,5×9,5 сантиметров. Производительность рециркулятора — до 50 кубометров воздуха в час.

Компания намерена продвигать новый прибор не только в жилищной сфере Ростова, но и других городах и регионах. При этом ряд местных застройщиков уже заинтересовался новинкой, считая, что она повысит спрос на продаваемую недвижимость.



