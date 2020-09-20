Шахматы для всех и каждого

Вашему ребенку совсем необязательно становиться гроссмейстером или чемпионом мира. Но польза от систематических занятий шахматами — несомненна. Шахматы развивают интеллект, улучшают логическое мышление, да и просто учат думать. Благодаря занятиям шахматами повышается успеваемость в школе, и, что удивительно, не только по точным наукам!

Шахматный тренер Александр Чакински занимается с детьми от 4 до 14 лет, в группах и индивидуально, очно и с применением дистанционных технологий.

— Я шахматист-практик, — говорит Александр. — Шахматами занимаюсь еще с советских времен. Имею первый взрослый спортивный разряд. Бронзовый призер первенства города Ростова-на-Дону среди юношей 1991 года. Участник Первенства Южного федерального округа РФ 2020 года. Обучение веду преимущественно в игровой форме, а к каждому ребенку стараюсь найти индивидуальный подход. При обучении шахматам стремлюсь развивать именно практические навыки, которые пригодятся ребенку на всех стадиях шахматной партии.

Примеры дистанционных уроков можно посмотреть здесь.

Уважаемые родители, если вас интересует эффективное обучение шахматам в Ростове, вы можете записаться на бесплатный пробный урок! Если вашему ребенку занятие понравится, возникнет веский повод договориться о занятиях шахматами в удобном для вас формате (два или три раза в неделю).

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