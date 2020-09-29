Керамическая плитка: когда размер имеет значение

Керамическая плитка считается оптимальным решением для облицовки стен и пола в ванной, кухонного «фартука».

Благодаря современному разнообразию коллекций плитка расширяет территорию своего присутствия. Ее охотно укладывают на пол на кухне и в прихожей. В некоторых смелых интерьерах плиткой облицовывают акцентные стены в жилых комнатах. У ряда производителей есть плитка, имитирующая дерево и мрамор: ее можно использовать в качестве напольного покрытия в жилой комнате.

Так, например, Atlas Concorde — один из крупнейших на российском рынке производителей керамической плитки и керамогранита, выпускает керамогранит с габаритами 20х160 см для стен и пола, который превосходно имитирует дерево разных пород и подходит для укладки в жилых и коммерческих помещениях с высокой проходимостью. Компания Atlas Concorde Russia основана в 2008 году (итальянский Atlas Concorde работает с 1969 года) и выпускает качественную керамическую напольную и настенную плитку для внутренней и наружной отделки жилых и коммерческих объектов.

Сегодня на рынке представлена плитка самых разных размеров и форм, с помощью которой можно визуально сделать помещение больше, скрыть недостатки или обыграть те или иные детали. Несмотря на разнообразие форматов при выборе плитки следует отталкиваться в первую очередь от площади стен. Например, небольшой ванной подойдёт плитка среднего формата, а крупногабаритная будет смотреться неуместно, и от нее останется много обрезков. В большой ванной мелкая плитка, как бы ни нравился ее рисунок, просто потеряется. При этом подходящий размер плитки следует подбирать, отталкиваясь еще и от конкретной площади стен, чтобы подрезов было как можно меньше. И дело здесь вовсе не в экономии, хотя и в ней тоже. Трудно добиться эстетичного дизайна, если в каждом углу помещения уложены обрезки плитки. Иногда целесообразнее смонтировать гипсокартонную конструкцию под размер плитки, чем выкладывать выступающие элементы обрезками.

Если подрезов плитки не избежать, то выхода из положения два: укладывать подрезанную плитку там, где она не бросается в глаза, или выстраивать рисунок таким образом, чтобы ширина подреза была больше половины плитки.

Впрочем, с поиском подходящего размера плитки проблем не должно возникнуть. Плитка Atlas Concorde, например, представлена в размерах 50×110, 40×80, 60×60, 30.5×56, 22.5×45.4, 22.5×22.5, 7.5×60, 30×60, 15×30, 120х120, 160х160 и др. Некоторые коллекции Atlas Concorde производятся только в Италии.

Толщина плитки в некоторых проектах также имеет значение — например, если ванная вставляется в нишу. Разница в пару сантиметров не позволит воплотить в жизнь задуманное.

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