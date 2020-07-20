Помогите мне, чтобы я помог вам!

Я собираюсь выдвигаться в депутаты Ростовской городской думы седьмого созыва. Для этого надо собрать порядка 130 подписей в своем округе.

Его примерные границы: Железная дорога – Доватора – Мадояна – Мичуринская – Крупской – 4-я Кольцевая – Профсоюзная – Стачки. Кстати, если вы проживаете на его территории, можете оставить за меня подпись. для этого позвоните мне: 8-903-405-78-83.

Срок мне дан до 31 июля. Это не такая простая задача, как кажется. Домофоны на дверях подъездов, люди, не желающие открывать двери, всеобщая усталость от “политиков”, абсолютно не защищающих интересы простых людей, и в результате недоверие к ним.

За вечер (а днем все люди на работе) можно собрать не больше 10 подписей. Это если очень сильно повезет. А этих вечеров – не так много.

Ах, да, самое главное забыл сказать. Вопреки мнению отдельных людей, подверженных воздействию пропаганды, партия “Яблоко”, от которой я выдвигаюсь, вовсе не финансируется Соросом, а также Госдепом США. А все “партийные” расходы идут на продвижение “списка”.

Но есть и хорошие новости. Стартовый капитал я уже нашел. Обычно я трачу порядка 1500 рублей в месяц на всякие разные добрые дела. Но в июле эти деньги пойдут на печать подписных листов.

Я собираюсь лично добывать подписи. В том числе, и чтобы лично познакомиться с избирателями и подробно узнать от них о проблемах своего округа. Но помощь других сборщиков подписей мне не помешает.

Поэтому я прошу у всех, кто не пожалел себя и дочитал до этого места, финансовой помощи. Деньги пойдут на оплату труда сборщиков подписей. Учитывая, что добывание одной подписи стоит порядка 200 рублей, надо собрать не так много. Порядка 25000-26000 рублей.

А сделать это можно двумя способами.

Первый способ – более сложный, но и более надежный. Прийти в ближайшее отделение Сбербанка России с паспортом и попросить операциониста сделать пожертвование кандидату в депутаты по следующим реквизитам:

Банк получателя: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО “СБЕРБАНК”.

Кор. счет: 30101810600000000602.

БИК банка: 046015602.

Расчетный счет: 40810810852099409095.

Получатель: Чакински Александр Кирилович. Необходимо будет обязательно указать в платежном документе все данные своего паспорта: полностью ФИО, адрес по прописке, с названием региона, гражданство, серию и номер паспорта, назначение платежа – пожертвование. В противном случае мне придется перечислить эти деньги в местный бюджет, ибо таков закон. И получится, что все было “насмарку”!

Второй способ – менее сложный, но и менее надежный.

Можно воспользоваться “Сбербанк-онлайн”. А именно:

1. Зайдите в Сбербанк Онлайн и найдите внизу вторую слева кнопочку «Платежи». Нажмите на неё.

2. Найдите в разделе Платежи самую нижнюю кнопочку «Остальное», нажмите на неё.

3. Вверху наберите “Чакински Александр Кирилович. Добровольные пожертвования” и нажмите поиск.

4. Перед Вами появится надпись “Чакински Александр Кирилович”. Нажимаете и далее следуете инструкциям. Обязательно вводите все требуемые данные о себе.

5. Заполняем все требуемые графы. В соответствии с 67 ФЗ п. 7 ст. 58, “при внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве”. Пожалуйста, будьте внимательными!

Спасибо! Обещаю, что не подведу. Ну и в благодарность за то, что дочитали до конца, посмотрите это видео!

Александр ЧАКИНСКИ