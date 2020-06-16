Видеоглазок своими руками и технология его изготовления

Современные реалии диктуют правила ужесточенного контроля за своим имуществом и домом. Особенно если жильцы отсутствуют.

Видеонаблюдение позволяет обеспечить постоянный доступ к пространству у двери путем улавливания сигнала. Чтобы сэкономить, агрегат выполняется собственноручно. Требуются минимальные навыки в работе с электроникой.

Технология изготовления агрегата из телефона:

Выполнить разборку гаджета. Извлечь камеру. Выполнить ее соединение с модулем, отвечающим за обработку сигнала. Используется специальный кабель, соответствующий по количеству жил со шлейфом.

Приступают к спайке проводки. Система устанавливается на прежнее место. Монтаж выполняется в отверстие под дверной глазок.

Важно! На практике аппарат от самодельного устройства меньше по размерам. Но это не проблема. Рекомендуется произвести его надежную фиксацию любыми подручными материалами. При желании выполняется втулка под агрегат слежения.

Монитор вывешивается где удобно. Главное, чтобы хватало длины используемого провода.

Процесс изготовления устройства слежения из видеокамеры:

Предварительно рекомендуется подготовить USB-удлинитель, персональный компьютер, инструменты для монтажа и веб-камеру.

Приступают к установке камеры в полость глазка двери. Несоответствия формы и габаритов корректируются.

Посредством удлинителя производится соединение веб-заготовки с монитором ПК.

Важно! Оптимальный вариант, если реально настроить сопряжение приборов беспроводно. Не придется возиться с проводами.

Самодельное изделие включается и настраивается.

Создание видеоглазка на основе авторегистратора:

Объектив извлекается с регистратора.

Производится сопряжение видеокамеры с блоком питания, основным механизмом регистратора. Рекомендуется воспользоваться специальным удлиненным шлейфом с аналогичным числом жил, как в самом устройстве.

Последующие манипуляции повторяются идентично как в работе с мобильным телефоном. Агрегат устанавливается на место и настраивается на нужный сигнал.

Важно! При этом стоит помнить, что самодельный аппарат должен быть незаметным. Дополнительно специалисты рекомендуют использовать антивандальную накладку, скрывающую камеру от посторонних глаз и повреждения. Последняя хорошо имитирует стандартный глазок.

Неважно, каковым был базовый материал для изготовления системы видеонаблюдения. Если строго следовать простым правилам монтажа, настройки и эксплуатации аппарата достигается поставленная цель по наблюдению за жилищем. Правильно сделанный видеоглазок своими руками мало чем отличается от покупного. В некоторых случаях даже лучше. Возникшие неисправности просто устраняются.

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