Почему я хочу участвовать в выборах в Ростовскую городскую думу – 2020?

Давайте знакомиться! Меня зовут Александр Чакински. Я родился в Ростове-на-Дону и всю свою жизнь, а это — более четырех десятков лет, прожил в нем.

Я окончил ростовскую среднюю школу №5 с математическим уклоном, а впоследствии, мехмат РГУ. Пробовал себя в разных профессиях. Работал продавцом газет, охранником, «челноком», грузчиком, менеджером по продажам, начальником отдела продаж медицинской техники, директором строительного магазина, занимался частным бизнесом. Все это помогло мне приобрести немалый жизненный опыт. А потом я стал юристом по гражданским и административным делам и являюсь им уже более десяти лет. В 2013 году окончил Ростовский филиал Российской государственной академии правосудия. Провел на текущий момент в судах более 100 дел. Многие дела удалось выиграть, хотя правосудие в них вовсе не было независимым и беспристрастным.

Я очень люблю свой родной город. Считаю, что он мог бы быть гораздо лучше. В нем очень мало парков и скверов, большинство из них – только «на бумаге», и многим его жителям негде погулять и отдохнуть. Отвратительно работает общественный транспорт, после десяти вечера из многих районов города (например, Северного микрорайона) уже невозможно уехать. Многие улицы все еще не заасфальтированы, и это в городе с населением в полтора миллиона человек, столице федерального округа, в двадцать первом веке! В результате хаотичной и непродуманной застройки разрушается исторический центр, вырубаются зеленые насаждения.

Недопустимо и то, что в моем родном городе постоянно нарушаются права простых людей. Всем известно, например, «дело ростовских погорельцев», которые остались практически не с чем.

Считаю, что в нашем городе слишком засиделись у власти некоторые люди, не производящие ничего, кроме воровства и коррупции. Нашему городу необходимы перемены, необходимы новые люди «у руля». Именно поэтому я вступил в партию «Яблоко» — одну из немногих структур, являющихся реальной оппозицией действующей власти. И именно поэтому я хочу попробовать идти по партийному списку «Яблока» на выборах в Городскую думу г. Ростова-на-Дону в сентябре 2020 года. Считаю, что если у меня получается отстаивать нарушенные права в наших судах, то получится это сделать и в городском парламенте.

Надеюсь на вашу поддержку, ростовчане!



Александр ЧАКИНСКИ



