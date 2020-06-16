Цены на жидкие обои: во сколько обойдётся декор комнаты в 15 кв. метров

Жидкие обои — своего рода парадокс. Во-первых, это не обои в их традиционном понимании, а во-вторых, этот вид финишного декоративного покрытия совсем не жидкий.

По формату нанесения, да и по текстуре это покрытие ближе к штукатурке, а по составу — к обоям. В отличии от классических штукатурок, жидкие обои не содержат песка или извести, а состоят в основном из волокон шелка, целлюлозы, хлопка.

Жидкие обои можно наносить на стены и потолок, они отлично маскируют мелкие неровности стен, подходят для конструкций сложной геометрии; их можно использовать в новых домах, которые могут дать усадку. Как и штукатурка, этот материал позволяет получить покрытие без стыков и швов Жидкие обои обладают хорошим сцеплением с поверхностью. Потребитель оценил жидкие обои за то, что их легко наносить, просто восстанавливать в случае повреждения, они эстетично выглядят и повышают звукоизоляцию.

На жидкие обои цена может различаться в 5 раз. Зависит стоимость покрытия от состава и бренда. Бюджетные в качестве основы имеют целлюлозу, премиальные — шелк. Есть продукты среднего ценового сегмента: хлопковые и шелково-целлюлозные. Некоторые финишные покрытия обеспечивают эффект крашенных стен (с мелкой однородной зернистостью), другие дают эффектный рельеф и имеют включения разных оттенков. В среднем одной упаковки хватает на 3‒4,5 квадратных метра стены или потолка, отмечают в интернет-магазине жидких обоев «ДомДом» на Domdom.com.ua. То есть при стоимости упаковки в 1000 рублей, декорирование комнаты в 15 кв. метров обойдется в среднем в 11‒13 тыс. рублей (без учета стоимости грунтовки). Качественного покрытия хватит на 7‒10 лет.

Стены перед нанесением жидких обоев требуют подготовки. Стоит придерживаться рекомендаций производителя: для одного покрытия достаточно обычного грунта, для другого нужна фирменная грунтовка аналогичной марки. Те обои, которые продаются в сухом виде, перед нанесением готовят согласно инструкции: содержимое упаковки разводят в воде и оставляют набухать на несколько часов. Для покрытия одной стены рекомендуется использовать смесь из одного замеса. С нанесением и разглаживанием обоев поможет кельма. На стене обои останутся эластичными еще 2‒3 часа: за это время легко исправить найденные недочеты. С помощью жидких обоев можно создавать на стенах рисунки, используя разметку или трафареты. Чтобы высохнуть обоям нужно более 12 часов. Мыть водой такое покрытие нельзя, а для поддержания чистоты достаточно аккуратно пылесосить его раз в месяц.

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