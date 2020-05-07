Задвижки Хавле — купить по низкой цене в Москве в интернет-магазине «Билд Инжиниринг»

Упругозапирающиеся клиновые задвижки «Хавле» занимают заметную нишу в российском сегменте рынка запорно-регулирующей арматуры общего назначения. Устанавливаются в трубопроводные системы, транспортирующие техническую, питьевую воду, хозяйственные и промышленные стоки.

Рассчитаны на использование в сетях, работающих при температуре до +70°С и давлении до 16‒25 бар. Продукция известной австрийской компании Hawle отличается высокой надёжностью, неприхотливостью, долговечностью.

Конструктивные особенности, преимущества

Задвижки бренда Hawle характеризуются хорошей ремонтопригодностью, благодаря чему период эксплуатации измеряется многими десятилетиями. Запорный элемент представляет собой обрезиненный клин. Изготавливается из прочного и долговечного материала — ковкого чугуна. Корпус, фланцы, крышка задвижек Hawle также отлиты из ковкого чугуна. Эстетичный внешний вид и противокоррозионную защиту обеспечивают порошковой краской с последующим нанесением эпоксидного покрытия.

Наружную поверхность клина покрывают (вулканизируют) слоем эластомера, в качестве которого используют резину со специальными свойствами:

высокая адгезия к поверхности затвора;

устойчивость к растрескиванию и высыханию;

нейтральность по отношению к питьевой воде;

повышенная стойкость к истиранию.

Уменьшение износа резинового покрытия в задвижке достигается установкой скользких направляющих из специального полимера (контакт с питьевой водой допускается). Для изготовления шпинделя применяется нержавеющая сталь, для гайки специальной формы — латунь. С целью надёжного уплотнения шпинделя применён улучшенный сальниковый узел. Он включает О-образные сальники, внутреннюю манжету, латунную втулку, эластомерную прокладку.

Резьба болтов, удерживающих крышку, защищена от внешнего воздействия с помощью резиновой манжеты. Углубления с головками заливаются защитной полимерной массой. Таким образом обеспечивается надёжная защита задвижки от внешних климатических воздействий (дождь, снег, пыль). Её можно без ограничений размещать не только в помещении, в колодце, но и на открытых площадках. Это одно из важных преимуществ задвижек бренда Hawle перед другими моделями аналогичной продукции.

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