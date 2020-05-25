Ростовчане спасли собак, заживо похороненных под землей

Щенки-подростки не видели света пять суток! (Есть видео).

В минувшее воскресенье, 24 мая, под зданием городской больницы №7 на улице Профсоюзной, 49/52, ростовчанам удалось извлечь из-под земли двух бездомных щенков-подростков. С 19 мая несчастные звери не видели солнца. Вытащенные на свет божий перепуганные собаки сбежали, присоединившись к своему семейству. А ростовчане, ругая руководство больницы, разошлись по домам.

Заживо похороненные

С давних времен в больничном дворике из-под земли выглядывал железобетонный бункер. Впрочем, точное предназначение этого заброшенного объекта местные жители уже затрудняются назвать, у него давно нет хозяина. Несколько десятилетий назад сюда по лестнице мог легко спуститься человек, однако годами осыпающаяся земля превратила людской вход в звериную нору.

В последние месяцы здесь поселилась собачья семья — сука с тремя щенками. А 19 мая в ходе благоустройства прилегающей территории к горбольнице №7 сюда привезли тонны земли, окончательно засыпав и вход в бункер, и его бетонную кровлю.

Мамаша с одним щенком успела выскочить под колесами нагруженного самосвала, а двух других ее детенышей заживо погребло содержимое кузова машины. В ответ несколько местных жителей отправились к руководству горбольницы №7. И встретили полное непонимание.

Вой щенков слышался из вентиляции

— Сперва нам говорили, что под землей никаких собак нет, якобы все они выскочили, — рассказала активная участница событий Татьяна Гончарова. — А мы в ответ предлагали послушать их вой, записанный на мобильные телефоны.

Плач бедных щенков ночами и вечерами вылетал через вылезающую из-под земли трубу — вентиляционное отверстие бункера. Оно-то и спасло жизнь животным, обеспечив их самым ценным продуктом – воздухом. По нему же несколько дней сердобольные ростовчане спускали им еду и воду.

По словам Татьяны, сначала никто не знал, что делать. Вызванные бойцы службы спасения сокрушенно развели руками: лезть некуда, посему помочь животным они не могут. А руководство больницы едва ли не до последнего момента не желало верить, что под землей кто-то остался.

В конце концов, здешних жителей охватило возмущение, в социальных сетях был брошен клик о помощи. Идея спасти щенков встретила большую поддержку городского сообщества, местные паблики и аккаунты наполнились гневом. Ростовчане всегда любили животных, инициативная группа из нескольких местных жильцов пополнялась все новыми и новыми горожанами.

Что писали в сетях: «На территории больницы №7, по ул. Профсоюзной, после ремонтных работ закопали под землёй собак! Собаки с 19.05 закопаны заживо и не имеют выхода! Женщины 3 дня пытаются откопать! МЧС решительных действий не предпринимает»! «На обращения волонтёров главврач этой больницы сказал, что уже завтра! (25 мая) это место будет сравнено с землёй! Животные будут заживо закопаны. Помогите спасти животных»! «Полиция приехала руками развела и уехала. Точно так сделали МЧС и глава района».

Народ поднялся спасать животных

В минувшее воскресенье переполненное виртуальное терпение людей вырвалось в мир реальный. Откапывать собак к горбольнице №7 подтянулись уже десятки жителей города. Многие приехали из других районов Ростова, наплевав свежеиспеченный указ местных чиновников – самоизоляцию. Народ, не желающий бездействовать по домам, сжимал в руках лопаты и ломы.

Однако даже большим коллективом вручную извлечь щенков из беды было непросто. Один из инициаторов подал пример, вытащив из кармана несколько тысяч на заказ экскаватора. Пустили шапку по кругу: еще пятьдесят рублей, сто, двести…

Недостающую сумму быстро собрали и вскоре здесь загрохотал экскаватор. Спустя три часа щенки обрели свободу.

— Теперь мы хотим, чтобы всю собачью семью забрали в городской центр безнадзорных животных, — говорит Татьяна Гончарова. — Понятно, что под больницей ей не место. Но больничный двор — настоящая свалка, не удивительно, что здесь завелись бездомные собаки.

Олег ПЕТРУШИН

Видео. Щенки-подростки обретают свободу



