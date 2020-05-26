Грозит ли нам возврат в «лихие девяностые»?

Известный донской писатель Данил Корецкий опроверг такую возможность

С 2014 года нас долбали заезженным клише: «Вы же не хотите, как в девяностых». Преподносилось это с ненавязчивым намеком — дескать, голосуй за власть, на митинги не ходи, лодку не раскачивай. С приходом коронавируса и весны «в телевизоре» и прочих присутственных местах сей период в жизни страны поминают все реже. Зато теперь все больше о нем говорят избиратели.

И ведь действительно может возникнуть мысль: накаркала пропаганда! Без всяких происков оппозиции нынешняя и тогдашняя экономические ситуации имеют какие-то схожие черты. Как и сейчас, в те времена стояла промышленность, многие пребывали в неоплачиваемых отпусках, рушилась стоимость нефти. Все это может повлечь всплеск преступности, «как в девяностых», с похищениями людей, кровавыми переделами рынков, уличным рэкетом.

Наслушавшись опасений уже от обычных людей, я решил задать этот вопрос известному донскому писателю Данилу Аркадьевичу Корецкому, ученому-криминологу, доктору юридических наук, полковнику милиции в отставке. Благо в его самых бестселлерах «Оперативный псевдоним», «Антикиллер» именно в эту эпоху и происходит действие.

— Ни о каком возврате в девяностые годы не может быть речи, поскольку общество стало совершенно иным, — ответил Данил Корецкий. — В те времена шел передел рынка с привлечением преступных группировок, а ныне все уже давно поделено. В девяностые начали развиваться активные миграционные процессы, а сейчас города закрыты. Вернуться на тридцать лет назад невозможно.

Таким образом, мир изменился, дважды не войдешь в одну реку. Однако расслабляться все равно повода нет — нас не ждет ничего хорошего.

Прогнозировать, что же конкретно грядет, писатель наотрез отказался, поскольку это занятие не имеет никакого отношения ни к криминологии, ни к науке и сродни гаданию на кофейной гуще из-за обилия неопределенных факторов.

— В период кризиса всегда наблюдается всплеск преступности, это закономерность, — отметил Данил Аркадьевич. — Граждане начнут воровать из-за отсутствия средств для существования. Преступниками станут обычные люди, которые ранее не нарушали закон.

— Таким образом, начнет развиваться «дешевая» преступность, на уровне «украденной булки хлеба»?

— Не только. Например, в прежние кризисы были эпизоды в Москве, когда инкассаторы грабили собственных коллег и товарищей. Конечно же, пошли они на такое отнюдь не от голода.

Иными словами, невозможно, чтобы общество, отличаясь каким-либо одним недостатком (например, обилием яблочных воришек), во всем остальном оставалось благополучным. Ясно одно: у нас не будет ни «как в девяностые», ни «как на Украине», ни «как в Париже». У нас все грядет «как в России 2020», ведь у каждого времени и страны свои нюансы!

Кажется, философ Гегель первым отметил, что любое историческое событие закономерно проистекает из предшествующих процессов, а не само собой, ни с того ни с сего. Остается просто фиксировать существующие тренды.

Олег ПЕТРУШИН



