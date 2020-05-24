Дурдом сорвал прогноз ученых по коронавирусу

Дону пророчили спад эпидемии к 22 мая, Ростову — 28-го.

В минувшую пятницу на Дону так и не сбылся первый прогноз ростовского ученого Владимира Ляшева, предсказавшего спад эпидемии в регионе. Как ранее сообщала пресс-служба ЮФУ, выпускник их вуза и партнер предрек, что 22 мая Ростовская область войдет в так называемую «зеленую зону» по коронавирусу, когда численность выздоравливающих от инфекции людей превысит количество заразившихся.

Теперь нам можно подождать 28 мая и 11 июня. К этим датам вхождение в «зеленую зону» пророчилось сперва многолюдному Ростову-на-Дону, а затем — перенаселенной Москве. Но стоит ли?

Первое научное пророчество даже не то, чтобы просто не сбылось, а с треском провалилось! К утру 23 мая Роспотребнадзор констатировал галопирующий рост инфицированных, их численность по сравнению с предыдущим днем выросла в 2,5 раза, составив 353 человека. Символично, что испортили статистику ученым мужам несколько сот сумасшедших из сальской психиатрической больницы, не считая двух десятков врачей.

Кто бы мог подумать, что вероломная пандемия проберется в закрытое заведение — сумасшедший дом и устроит там массовую вспышку!? Теперь его впору перепрофилировать в коронавирусный госпиталь и лечить обитателей от совершенно другого заболевания. А вместе с ними — и психиатров.

— Ученый сделал прогноз на основе аппроксимации распространения инфекции полигауссовыми моделями, которые используют исследователи из Сингапура, — так ранее комментировала пресс-служба Южного федерального университета предсказание Владимира Ляшева. — Данные в разрезе донского региона подготовил офис образовательных программ по машинному обучению и технологиям ЮФУ.

Судя по многочисленным «солидным» словам, используемым вузовскими клерками, сей прогноз представляет собой эдакий гибрид научного труда с гаданием на кофейной гуще. Увы, все эти громкие термины и заморские технологии не помогли ученым мужам загодя определить, что 22 мая их труд сведут на нет психи из дурдома — выражаясь языком просторечным, а не научным.

Теоретически внезапную вспышку в психоневрологическом диспансере можно отнести к форс-мажору. Но незадача в том, что из различных неожиданных обстоятельств во многом и складывается наша жизнь. Посему предвидеть будущее не получится. Можно ли рассчитать, сколько, например, парочек так не познакомилось в ныне закрытых и пустующих парках, кинотеатрах и библиотеках и сколько в результате не родится детей? А сколько — наоборот, родится уже от других парочек, ныне томящихся в самоизоляции?

Впрочем, если даже отбросить внезапную вспышку пандемии в отдельном Сальском районе, нам до «зеленой зоны» еще пиликать и пиликать. В относительно «спокойный» позавчерашний день, по данным оперативного штаба Ростовской области по коронавирусу, на Дону заразились инфекцией 138 человек, а вылечились — лишь сорок.

Интересно, что промышляющие подобными гаданиями ростовские ученые заимствовали идею у Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD). Его сотрудники составляли для нашей страны и других государств математически рассчитанные сценарии развития эпидемии. По их последней версии, в России коронавирус сойдет на нет к 19 августу, а до 26 мая им суждено заразиться 97 процентам наших граждан.

Эти даты еще не наступили, однако, учитывая предварительную статистику, уже сейчас нам вряд ли верить в столь оптимистичный сценарий. Еще в середине мая сотрудники SUTD удалили все прогнозы с официального сайта заведения. И, чуть покаявшись, объявили, что инфекционные сценарии развиваются по-другому из-за обилия местных особенностей в каждом отдельно взятом государстве. Их просто невозможно учесть все вместе!

Олег ПЕТРУШИН



