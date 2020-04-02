Выбрать алмазную коронку — что важно?

Для ремонта, устройства коммуникаций внутри постройки необходимо обустраивать отверстия и каналы разной протяженности в бетонных массивах. Для таких работ нужен надежный инструмент сверления. Алмазные коронки позволяют получать отверстия разных диаметров и правильной формы.

Как устроена алмазная коронка

Это стальной цилиндр с режущим элементом на торце и фланцевым креплением, которое вставляется в зажим перфоратора, дрели или бурильного станка. Диаметр коронки, как и длина штанги, бывают разными в зависимости от задач. С помощью коронки можно пробурить канал длиной до полутора метров.

Наиболее прочными считаются алмазные коронки. Режущая кромка такой коронки создается напылением алмазной крошки, повышающей прочность коронки и производительность работы.

Виды алмазных коронок и как выбрать среди них Что учесть: мощность сверлильного устройства;

безопасность работы;

эффективность;

условия работы;

свойства материала. Ниже приводятся описания разных видов коронок.

Коронки КС

Это коронки с мелкокристаллическим алмазным напылением. Такие насадки применяют для бетонов высокой плотности в промышленных условиях. Работа производится в безударном низкооборотном режиме. Это позволяет избежать вибрационной нагрузки на конструкции сооружений.

Сегментные коронки

Это самый востребованный тип коронок — цилиндры с фланцами и алмазными сегментами, применяемые для безударного сверления материалов любой плотности. Сегменты состоят из особой смеси алмазной крошки и металлического порошка, называемой связкой, пропорции которой зависят от предполагаемого назначения насадки.

Алмазная крошка в соединении с карбидом вольфрама применяется для работы с мягкими материалами: песчаником, известняком, пено- и газоблоками.

Бетоны разной плотности сверлятся сегментами средней твердости, которые состоят из алмазов в соединениях с никелем, сталью или кобальтом. Твердые материалы — керамика, гранит, кварц — предполагают использование мягких сегментов из бронзы или олова.

Матричные коронки

Они имеют цилиндрические корпуса, фланцы и матрицы с алмазным напылением. Применяются также для безударного бурения. Матрицы бывают мягкие, средней твердости и твердые. Принцип выбора здесь таков же, как и в случае сегментных коронок.

Классификация по диаметру коронок

Выделяют 4 типа.

Малогабаритные

Применяются для получения отверстий малого диаметра в керамической плитке, для прокладки кабеля. Диаметр составляет 40…120 мм.

Средние

Их применяют для получения отверстий при монтаже навесного оборудования, труб, электропроводки, отверстий для розеток, креплений. Диаметр коронок 35…82 мм.

Крупногабаритные

Применяются для прокладывания каналов в постройках при подключении инженерных коммуникаций (водоснабжение, отопление, канализация). Диаметр достигает 400 мм.

Сверхкрупные

Диаметр таких коронок — 400…600 мм. Применяются для прокладки транспортных магистралей, строительстве крупных промышленных объектов.

С помощью коронки выполняют сухое и мокрое бурение. Мокрое бурение более распространено, вода при этом подается разными способами. Она не просто выступает в качестве охладителя, но и вымывает образующуюся при сверлении пыль и шлам, которые могут повредить инструмент.

Современные алмазные коронки имеют несколько стандартов креплений на валу. Насадки отличаются устройством, габаритами, типами крепления (SDS, BSP, резьба).

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