Стоимость гидроизоляции ленточного фундамента

Для расчета стоимости гидроизоляции любого фундамента, нужно знать https://stgmsk.ru/price/ расценки на гидроизоляцию фундамента, то есть сколько стоят работы по гидроизоляции 1 квадратного метра определенным материалом.

Компания «Современные технологи гидроизоляции» предлагает такие расценки на гидроизоляцию фундаментов:

• гидроизоляция геотекстильным полотном в один слой будет стоить около 70 рублей за 1 квадратный метр;

• обработка вертикальной поверхности гидроизоляционной ПВХ-мембраной обойдется в районе 370–440 рублей за 1 квадратный метр;

• обработка горизонтальной поверхности гидроизоляционной ПВХ-мембраной обойдется в районе 310–360 рублей за 1 квадратный метр;

• устройство утеплителя 1520 мм на мастике будет стоить 340 рублей за 1 квадратный метр;

• монтаж галтели 100 х 100 мм — 95 рублей за 1 квадратный метр;

• обустройство дренажа — 120 рублей за 1 квадратный метр.

Рассчитывая расход материала и его стоимость, необходимо принять во внимание, что материалы в рулонах укладываются внахлест, поэтому при расходе 10 метров материала им реально будет покрываться 8 метров поверхности. То есть для покрытия 1 метра фундамента потребуется около 1,2 м материала.

Рассчитывая расход мастики, учитывают ее средний расход, который составляет 1,5 кг на квадратный метр поверхности.

Для расчета общих затрат на обустройство гидроизоляции фундамента необходимо рассчитать общую площадь всей поверхности. Рассмотрим пример расчета затрат на гидроизоляцию ленточного фундамента https://stgmsk.ru/.

Расчет затрат на гидроизоляцию ленточного фундамента Для расчета затрат на гидроизоляцию ленточного фундамента необходимо рассчитать габаритные размеры ленты. К примеру, рассмотрим фундамент строения 6х6 метров, у которого одна внутренняя перемычка, глубина фундамента 1 метр, высота над землей 0,4 метра, ширина тоже 0,4 метра. Таким образом, общую длину ленты определим как сумму всех стен 24 метра и перемычки 6 метров, в общем — 30 метров. Высота ленты будет равна сумме глубины заложения 1 метр и высоты над поверхностью 0,4 метра, суммарно 1,4 метра. Следовательно, площадь всей внешней вертикальной поверхности составит 1,4 метра х 30 метров = 42 квадратных метра. Соответственно, суммарная площадь вертикальной поверхности, то есть внешней и внутренней, составит 84 квадратных метра. Суммарная площадь верха фундамента и основания составит 30 метров х 0,4 метра х 2 = 24 квадратных метра. Рулонную гидроизоляцию возможно использовать до заливки фундамента или после. В первом варианте материал закладывается в опалубку, то есть изоляции подлежит вся поверхность фундамента (основание, верх и стены), значит, для нашего примера общая площадь составит 84 + 24 = 108 квадратных метров. Во втором случае основание не подлежит изоляции, то есть общая площадь будет равна 84 + 12 = 96 квадратных метра. Теперь, зная технологию расчета и расценки на гидроизоляцию фундамента, можно рассчитать общую стоимость гидроизоляции ленточного фундамента.

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