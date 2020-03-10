Плюсы ипотеки с использованием материнского капитала

Что делать, если никак не получается накопить средства на первоначальный взнос? Взять неподъемный кредит или искать альтернативные варианты? Компания «Унистрой» https://venales.ru/genplan/ предлагает купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса всем тем, кто не может приобрести недвижимость за счет собственных накоплений.

Банки-партнеры девелопера предлагают клиентам воспользоваться одной из программ, которая позволит без лишних проблем стать собственником жилплощади в новостройке. В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал.

Ипотека с использованием маткапитала: выгоды для покупателя

Ипотека без первоначального взноса отличается не самыми низкими процентами, к заемщикам выдвигаются более жесткие требования, чем при оформлении ипотечного договора с первым взносом от 15% и более. Поэтому для семейных пар с детьми рациональнее воспользоваться маткапиталом в качестве первого взноса.

Какие преимущества имеет такое ипотечное кредитование: Не нужно обивать пороги банка в поиске того кредитора, который оформит ипотеку с маткапиталом. Банковские учреждения уже разработали различные программы «ипотека + маткапитал», подразумевающие использование государственной помощи.

Подобные программы часто отличаются невысокими процентными ставками по сравнению с традиционной ипотекой. Долгосрочность ипотеки (до 30 лет) позволяет без существенной нагрузки на бюджет оплачивать ежемесячные платежи.

Удобно: покупатель заезжает в новую квартиру без каких-либо трудностей.

Решение квартирного вопроса без существенной финансовой нагрузки.

Уже оформили ипотеку? Вы можете погасить часть задолженности посредством маткапитала, что облегчит финансовое бремя. Сэкономить помогут и различные специальные предложения от застройщика. К примеру, сейчас компания «Унистрой» предлагает приобрести квартиру в ипотеку с выгодой до 200 000 рублей в ЖК «Венский лес» (дом №2).

Хотите купить квартиру, а накоплений не хватает даже на первый взнос? Обратитесь в офис продаж «Унистрой», где ипотечный брокер подберет программу по ипотеке без первоначального взноса. Возможность использования материнского капитала – выгодная опция, позволяющая либо погасить уже полученную ипотеку, либо приобрести квартиру с нуля. Ипотека с использованием маткапитала поможет увеличить бюджет семьи и наконец-то купить собственную жилплощадь.

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены на официальном сайте http://unistroyregion.ru. Копии проектных деклараций можно получить в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 104.

На правах рекламы.



