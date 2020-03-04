В наше время дизайнерская мысль породила настолько большое разнообразие декоративных форм наружной отделки, что порой трудно отдать предпочтение какому-то одному из них. За последние десятилетия не только были открыты новые, доселе недоступные варианты облицовки, но и усовершенствованы те из них, которые применялись тысячелетиями.

Отделка фасада штукатуркой никогда ранее не отличалась оригинальностью. Декоративной нагрузки этот материал был полностью лишен, поэтому оштукатуренные дома выглядели уныло, бедно и предсказуемо.

Рынок облицовочных материалов был очень скуден, и те, у кого хватало средств, пытались заменить штукатурку не менее вульгарной, но более дорогой кафельной плиткой. Дошло до того, что по поводу штукатурки у населения сложился устойчивый стереотип против ее применения: она просто всем надоела. Поэтому компания «Стройдизайн» в пределах этой статьи собирается разубедить тех, кто относится к современным аналогам штукатурки слишком предвзято, и обосновать, что отделка фасада декоративной штукатуркой является эффектным и выгодным способом наружной облицовки.

Возможности декоративной штукатурки

Если раньше штукатуркой считался известковый раствор с песком, то в наши дни он был усовершенствован. Вместо песка используется мелкофракционный минеральный наполнитель, в состав вводятся пигменты и полимерные компоненты (акрил, силикон, латекс). Задачей последних является:

• увеличения эксплуатационного срока фасада;

• создание влагонепроницаемого барьера;

• повышение прочности, пластичности и уровня адгезии к укрываемой поверхности.

Вместе с тем штукатурки стали по-настоящему декоративными. В их состав вводится колер, какой только может быть уместен на фасаде. Кроме того, отделка фасада декоративной штукатуркой позволяет имитировать множество фактур, напоминающих:

• горные породы;

• морские брызги;

• отпечатки художественной кисти или мастихина на холсте;

• кору дерева разных пород;

• следы работы жука-короеда;

• зерна;

• потеки воска;

• кракелюр;

• мокрый шелк;

• штриховку;

• волны, дюны и многое другое.

Без преувеличения можно сказать, что такого разнообразия отделки, как декоративная штукатурка, сегодня не предоставляет ни один другой облицовочный материал. Проблема состоит только в том, что отделка фасада декоративной штукатуркой, выполненная любителями, может разочаровать и привести к напрасному расходу материала. Здесь большую роль играет опыт, которым как раз обладают наши мастера, готовые к выполнению отделочных работ любой сложности.

Наши предложения

В Белгороде отделка фасада декоративной штукатуркой осуществляется силами компании «СтройДизайн», способной воплотить любые ваши идеи исходя из доступных вариантов штукатурки. Наши специалисты с удовольствием помогут с выбором отделки, исходя из ваших предпочтений, экстерьера здания, ландшафтной обстановки, и выполнят всю работу «под ключ», в результате которой вы получите завершенный фасад, идеальным образом вписанный в окружение.

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