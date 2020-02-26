Ипотека без первоначального взноса — это вообще реально?

Сегодня отечественные банки активно предлагают ипотечное кредитование, которое позволяет приобрести заветное жилье молодым семьям.

Однако не у всех есть возможность воспользоваться этой услугой, ведь для подобного кредитования нужно иметь определенную сумму для первоначального взноса. А это 15–20% от стоимости недвижимости. Чем больше первый платеж, тем больше шанс получить ипотеку под невысокие проценты. Особо остро стоит вопрос для семейных пар с маленькими детьми, у которых большая часть денег уходит на содержание ребенка.

Даже при хороших доходах не получается накопить определенную сумму денег. Именно отсутствие накоплений не позволяет людям обзавестись собственными квадратными метрами, поэтому приходится скитаться по арендованным квартирам. Если ли выход? Да, ипотека без первоначального взноса — сегодня реальная опция, которой могут воспользоваться заинтересованные граждане.

Кто поможет оформить ипотеку без предварительного платежа

Потенциальные покупатели могут обратиться за помощью в компанию «Унистрой», которая предлагает уникальную опцию — ипотечное кредитование без предварительного взноса. Кредитная программа позволяет молодым семьям приобрести квартиру без наличия накоплений.

Почему такой вид ипотеки выгоден и удобен: Забудьте о совместном проживании с родственниками или родителями, вы можете въехать в собственное жилье без трудностей и нервотрепки.

Без нагрузки на семейный бюджет. Долгосрочное кредитование (25–30 лет) позволяет распределить расходы и выбрать наиболее удобную программу с приемлемой суммой ежемесячного платежа.

Экономия средств, ведь вам больше не придется платить за аренду квадратных метров. Лучше эти деньги потратить на обустройство нового жилья.

Покупка квартиры в ипотеку в ЖК «Южный Бульвар», Тольятти

Хотите жить в современном жилом комплексе в самом сердце города? У вас есть уникальная возможность приобрести квартиру в ЖК «Южный Бульвар» без переплат и финансовой нагрузки на кошелек https://tlt-dom.com/oplata/ipoteka/. Ипотека без первоначального взноса — реальный шанс отпраздновать новоселье и наслаждаться уютом и комфортом собственной жилплощади. Здесь все создано для удобной и спокойной жизни: парковка для автомобилей, площадки для детей и спортсменов, специальные места для выгула домашних питомцев, удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура. Узнайте подробнее об ипотеке без первоначального взноса в офисе продаж.

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Застройщик ЖК «Южный Бульвар»: ООО «Унистройрегион».

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