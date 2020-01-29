Вышел в свет очередной номер Отраслевого журнала «Вестник»

Ключевой темой выпуска стало подведение итогов развития строительного комплекса в 2019 году и обозначение направлений для роста его показателей в дальнейшей перспективе.

Прошедший год, как и предсказывали многие эксперты, оказался непростым для отрасли прежде всего из-за кардинальных перемен системы долевого строительства жилья. Но, несмотря на это, впервые за три года жилищное строительство продемонстрировало хорошую динамику. Как отмечают сами застройщики, новые правила пока не оказывают большого влияния на рынок — большинство крупных игроков заранее подготовились к возможным подводным камням и создали себе приличный задел для работы.

Переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу при привлечении средств граждан идет довольно плавно. По прогнозам ведущих игроков рынка, в 2020-м следует ожидать небольшого повышения цен на объекты недвижимости, но при этом и плавного снижения ипотечных ставок. С рынка продолжат уходить игроки с малым запасом ликвидных объектов и собственных средств, а востребованы будут максимально качественные объекты недвижимости, выполненные с применением современных технологий и стройматериалов. Подробнее с итогами работы строительного комплекса в прошлом году и с прогнозами экспертов рынка вы сможете ознакомиться в номере.

Ушедший год запомнился и запуском в эксплуатацию амбициозных инфраструктурных объектов, в числе которых аэропорты «Гагарин» в Саратове и «Игорь Курчатов» в Челябинске, терминал аэропорта «Хабаровск-Новый» и автомобильный мост через Амур в районе Благовещенска — Хэйхэ. Параллельно дальневосточному раньше запланированного срока произошло официальное открытие и железнодорожного сообщения по Крымскому мосту через Керченский пролив. Событием мирового масштаба в марте стало проведение в Красноярске зимней Универсиады-2019, в рамках подготовки к которой построены десятки инфраструктурных и спортивных объектов. О строительстве этих и других масштабных объектов читайте в выпуске.

Большой блок материалов посвящен инфраструктурному развитию страны. По словам исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елены Довлатовой, значительного прогресса удалось достичь в реализации нацпроекта «Экология», в частности, определены потребности отрасли и сформирован пул технологий водоподготовки, которые могут оказаться наиболее продуктивными. Об этих технологиях, а также о внедрении в городское хозяйство инноваций, которые должны заметно повысить его эффективность, в том числе в рамках создания проектов «умного города», читайте в номере.

Еще одна ключевая тема выпуска поднимает важный вопрос будущего российских городов, тесно связанный с перспективами их градостроительного развития. В эксклюзивных интервью изданию архитекторы международного уровня Борис Бернаскони, Диру Тадани и Федерико Паролотто делятся своими соображениями по поводу того, какими должны быть идеальные города. «Вестник» также выяснил, какими видят российские города через 10-15 лет их главы.

Среди других тем выпуска — развитие энергетического комплекса страны, реформирование системы ТКО, качество отраслевого образования в вузах России и стран ЕАЭС. Узнать о развитии всех этих направлений, а также ознакомиться с результатами отраслевых рейтингов различных сегментов строительного рынка, подготовленных собственным аналитическим центром МИД «ЕвроМедиа», вы сможете в этом выпуске.



