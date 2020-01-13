Работу в новом году МИД «ЕвроМедиа» начал в новом офисе

Сегодня, 13 января, в День российской печати коллектив международного издательского холдинга «ЕвроМедиа» приступил к работе в новом офисе. Он располагается в городе Ростове-на-Дону, на улице Большой Садовой, 162/70, в бизнес-центре «Аристократ».

«Бизнес-центр «Аристократ» находится в деловом, историческом и коммерческом центре южной столицы. Его открытие — итог реконструкции объекта культурного наследия середины XIX века. Из панорамных окон офисных этажей открываются виды на улицы старого города, набережную Дона и стадион «Ростов Арена». Удобную транспортную доступность определяет близость главных автодорог, в том числе проспектов Ворошиловского, Шолохова, Театрального, Кировского и других», — рассказал директор МИД «ЕвроМедиа» Дмитрий Волчук.

Международный издательский холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году и является одним из лидеров отраслевых СМИ в России и странах Евразийского экономического союза. В его линейке — десять журналов совокупным тиражом свыше 100 000 экземпляров: отраслевой журнал «Вестник», «Вестник экономики ЕАЭС», «Вестник агропромышленного комплекса», «Здравоохранение России», «Российское образование», «Социальная защита в России», «Вестник. Северный Кавказ», «Вестник. Поволжье», «Вестник Северо-Запада», «Нация». Они участвуют в крупнейших международных мероприятиях, включая Высший Евразийский экономический совет, международный выставочный форум «Евразийская неделя», Петербургский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум «Сочи». Выступают партнерами и участниками более 100 отраслевых выставок и конференций. Являются победителями престижных творческих конкурсов, имеют два знака отличия «Золотой фонд прессы», а журнал «Здравоохранение России» занесен в Книгу рекордов РФ как самое объемное отраслевое издание.

Отличительная особенность изданий МИД «ЕвроМедиа» — мультимедийность. Они имеют 8 печатных и цифровых площадок размещения, что обеспечивает охват всех целевых групп и предоставляет необходимую информацию каждой из них. В структуре холдинга работает собственный аналитический центр, который ежегодно готовит 55 эксклюзивных рейтингов, охватывая 18 отраслевых направлений для исследований. Создано и успешно развивается профессиональное digital-агентство, специализирующееся на отраслевых сегментах и предоставляющее более 20 услуг. Другие подразделения холдинга занимаются организацией и проведением конгрессных мероприятий, написанием, редактированием и изданием книг, созданием видеопродукции.

«Сегодня наш холдинг предоставляет весь спектр коммуникационных услуг. Для потребителей контента сотрудничество с нами — это возможность быть в курсе всех событий благодаря оперативной и объективной информации, а для бизнеса — гарантия получения качественных и эффективных каналов распространения сведений о своей деятельности, что значительно повышает узнаваемость бренда, расширяет список и географию деловых партнеров и в итоге приносит долгоиграющие дивиденды», — прокомментировал Дмитрий Волчук.



