Новое правительство России и приоритеты развития СКФО — главные темы январского номера журнала «Вестник. Северный Кавказ»

Вышел новый номер журнала «Вестник. Северный Кавказ», выпускаемого МИД «ЕвроМедиа».

Одна из ключевых тем — новое правительство России. Обозреватели издания анализируют его состав и приоритеты деятельности в контексте реализации национальных проектов. Особый интерес представляет будущая работа Министерства экономического развития, к которому перешли функции Министерства по делам Северного Кавказа.

Серия материалов в номере посвящена итогам социально-экономического развития СКФО в 2019 году и планам на 2020-й. В разделе «Лучшие практики» рассказывается о программах и проектах, в которых участвуют субъекты округа и работающие на их территории предприятия реального сектора экономики, учреждения здравоохранения, образования, культуры и др.

Материалы в рубрике «Путеводитель по региону» посвящены успехам в реализации проекта Северо-Кавказского туристического кластера. В 2019 году турпоток на курорты СКФО продолжил расти. Этому способствовал ряд факторов: открытие новых горнолыжных трасс, появление дополнительных объектов инфраструктуры, проведение престижных спортивных соревнований, работа с целевой аудиторией посредством медиа и Интернета.

Тема интервью генерального директора межрегионального центра общественных инициатив «Северный Кавказ» Кантемира Давыдова — реализация при поддержке Фонда президентских грантов проекта «Медиатор», нацеленного на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия в СКФО. Главным результатом стало масштабное исследование, которое помогло выявить наиболее актуальные проблемы жителей округа, включая экономическое самочувствие, доверие к власти и этническую самоидентификацию.

Из интервью директора макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирины Веретенниковой можно узнать о том, что сегодня в тройке самых востребованных у работодателей Северного Кавказа — специалисты областей «продажи», «рабочий персонал» и «транспорт/логистика». Наиболее профессиональные и перспективные могут рассчитывать на хорошие должности, высокие зарплаты и быстрое продвижение по карьерной лестнице. В дальнейшем конкуренция компаний за эффективных работников только усилится.

В номере подводятся итоги Года театра на Северном Кавказе, который был насыщен многими событиями: обменными гастролями, выступлениями звезд и сразу двумя из восьми масштабных форумов, один из которых получит постоянную прописку в Грозном.

Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа» подготовил несколько эксклюзивных рейтингов, в том числе топ-30 крупнейших проектов СКФО в сфере импортозамещения продукции АПК и топ-40 крупнейших проектов СКФО в сфере социальной инфраструктуры.

«Сейчас мы приступили к подготовке нового спецвыпуска, посвященного 10-летию создания Северо-Кавказского федерального округа. Перед редакцией стоит очень масштабная задача — проанализировать все значимые события, которые произошли в СКФО с 2010 года, и дать им оценку с точки зрения влияния на общественно-политические и социально-экономические процессы в макрорегионе. О первых результатах этой работы наша аудитория сможет узнать уже в конце февраля», — рассказал главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ» Максим Федоров.



