Каркасные дома как популярный вид быстровозводимого жилья

Все желающие обладать недорогим, но комфортным индивидуальным жильём могут заказать строительство каркасных домов и коттеджей под ключ. На сегодняшний день это один из наиболее популярных видов быстровозводимых малоэтажных домов и коттеджей, которые отлично подходят для круглогодичного проживания в регионах с любыми климатическими условиями.

Что представляют собой дома каркасного типа?

Данная технология предполагает последовательное прохождение нескольких самостоятельных стадий. Прежде всего, строительство каркасных домов начинается с проектирования, на стадии которого создаётся визуализация будущего объекта с видом снаружи и внутри, разрабатывается вся необходимая инженерная, сметная и проектная документация, осуществляются расчёты. Готовый проект ложится в основу создания коттеджа или дома, который может иметь любую площадь – от самой скромной до огромной. Также каркасное домостроение может предусматривать и разное количество этажей. Самые распространённые каркасные дома имеют один или два этажа и самые разнообразные планировки. Строительство таких домов может осуществляться на основании типовых проектных решений или индивидуальных проектов, созданных специалистам на основе пожеланий заказчиков.

Каковы преимущества каркасного домостроения?

Дома и коттеджи каркасного типа относятся к категории быстровозводимых, и это одно из их базовых преимуществ. Строительство таких домов укладывается в самые сжатые временные сроки и может занимать до месяца. В некоторых случаях на выполнение полного комплекса проектно-монтажных работ уходит чуть больше времени, в зависимости от сложности и масштабности проекта. Каркасные дома и коттеджи покорили сердца миллионов людей по всему миру не только тем, что их строительство рекордно быстрое, а усадка вообще отсутствует. Также такие дома могут похвастаться хорошими показателями по защите от холода зимой и жары летом. Кроме всего прочего, каркасное здание является одним из самых тихих и комфортных для жизни на протяжении всего года. Приятным дополнением к перечню преимуществ каркасных домов послужит и их доступная цена. Можно заказать строительство нового каркасного дома под ключ, заплатив как за комнату. Многие обращаются к услугам специализированных строительных организаций именно ради того, чтобы заказать каркасные дома по индивидуальному проекту недорого.

На правах рекламы.



