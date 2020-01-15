Качественные штабелеры для производственных нужд

Практически на всех складах или производствах, где происходит работа с большими грузами, упакованными в тару стандартных размеров, требуется специализированная техника. Это позволит быстро перемещать любую продукцию внутри помещений. Штабелеры для склада представляют собой изделия, которые могут поднять грузы весом до 1,5 тонны.

Компания RST-Shtabeler предлагает различные вариации продуктов, на которые также идет и гарантия качества. Таким образом, каждый покупатель может быть уверен, что на его производстве будет работать надежная техника.

Ассортимент

На данный момент можно приобрести различные виды штабелеров: гидравлические;

электрические;

самоходные.

Каждый из типов имеет свои особенности, которые стоит учитывать при выборе.

Гидравлические штабелеры

Данная техника применяется на производствах и складах, где грузопоток не превышает 30 паллет за одну смену. Это ручные варианты штабелеров, которые позволят оператору с легкостью снять любое количеству груза с прицепа, а затем уложить груз на стеллажи.

Принцип работы заключается в том, что подъем и опускание груза происходит либо при нажатии на ножную педаль, либо при манипуляциях со специальной рукоятью. Управлять ими очень просто, а максимальная грузоподъемность может составить до 1500 кг.

Их преимущество заключается в том, что они имеют очень высокую степень надежности, а также специальные безопасные защитные экраны на мачте, которые предотвратят падение груза. Сейчас именно данный тип штабелеров набирает все большую популярность.

Электрические штабелеры

Второй тип техники – электрический. Эти штабелеры способны выдерживать большие нагрузки, и их применяют на складских помещениях, где необходимо обрабатывать более 30 паллет за смену. Специальный подъемный двигатель позволяет в значительной мере ускорить время разгрузки, а от оператора не потребуется прилагать практически никаких усилий.

Стоит отметить, что при полной загрузке в 1500 килограммов лучше использовать для передвижения гидравлическую тележку. Электрические штабелеры подходят для складов с многоуровневой системой хранения. Помимо этого, работа может производиться от аккумуляторной батареи. Для зарядки используется специальное внешнее устройство, которое подключается к сети.

Управление производится при помощи обрезиненной рукоятки. При этом цена на данную продукцию не очень высокая, так что она может стать альтернативной для самоходных моделей со схожими параметрами.

Самоходные штабелеры

Последний тип складской техники – это самоходные штабелеры. Они имеют самую высокую производительность. Внутри устанавливается электродвигатель для подъема вил, а также для передвижения. Это значит, что груз может быть перевезен на огромное расстояние.

Они предлагаются с платформой или без нее, в зависимости от потребностей. Самоходные штабелеры используют на складах с расстоянием между объектами более 30 метров, а также там, где производительность должна превышать 80 паллет. Скорость передвижения находится на уровне 5­­–6 километров в час.

Качество сборки такой техники находится на очень высоком уровне. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать беспрерывную работу. Техника с платформой будет стоить несколько дороже, так как там используются дополнительные меры для безопасности, включая поручни.

Как выбрать штабелер

Чтобы правильно подобрать технику для склада, необходимо учитывать несколько факторов: объем склада;

стоимость;

задачи, поставленные перед штабелером.

Только при грамотном выборе он сможет выполнить работу в полном объеме. Таким образом, если вам нужно получить качественный штабелер, то обязательно необходимо обратить свое внимание на три данных вида. Каждый из них обладает своими преимуществами, которые учитываются при выборе.

Компания RST-Shtabeler предлагает изделия от надежных производителей, которые гарантируют качество своей продукции. Это позволяет быть уверенным в том, что любые штабелеры будут выполнять поставленные перед ними задачи безукоризненно. При этом соотношение цены-качества находится на приемлемом уровне!

На правах рекламы.



