Качественные ножничные подъёмники

Для строительства высоких объектов можно использовать различную дополнительную технику. Часто применяется ножничный подъемник, который позволяет подниматься на достаточно большую высоту и с комфортом проводить любые строительные действия.

Компания «Подъёмник-РСТ» предлагает различные варианты строительной техники, каждый из которых обладает своими особенностями. Для подбора стоит обратиться к специальному каталогу, где представлены все технические характеристики.

Где применяются ножничные подъемники

На данный момент такая техника считается альтернативой для лестниц, и стремянок, и вышек-тур. Она пользуется популярностью за счет того, что абсолютно безопасна для человека и даже в экстренных ситуациях с подъемника можно спуститься.

Высокая грузоподъемность до 500 килограммов позволяет взять с собой все необходимые инструменты и производить работу на высоте от 6 до 12 метров в зависимости от вида техники. Но оборудование используется не только в строительной сфере, к примеру, оно может пригодиться и: мойщикам окон;

спортивным судьям;

фотографам;

декораторам.

Это только часть людей, которые могут применять данную технику в своих целях. Иногда подъемники используют и как грузовой лифт для вертикального перемещения грузов.

Виды ножничных подъемников

Основное разделение подъемников происходит на: передвижные самоходные;

несамоходные.

От выбранного типа зависит то, как они будут использоваться, а также стоимость. Конечно, у них есть свои преимущества, которые обязательно стоит учитывать при выборе техники. Помимо этого, они обладают компактными размерами, их достаточно просто перемещать.

Все ножничные подъемники имеют продуманную систему безопасности, которая не позволит им опрокинуться. Всегда есть система аварийного спуска, который производится по боковой лестнице.

Передвижные самоходные

Данная техника используется как на строительных объектах, так и на складах. Внутри установлен тяговый двигатель, который позволяет быстро перемещаться в пространстве. Для этого не потребуется спускаться. Управление происходит при помощи специального джойстика.

Все электродвигатели работают на аккумуляторных батареях, а заряд осуществляется через специальный порт. Высота работ составляет от 6 до 12 метров. Они позволяют достигать лучшей производительности.

На рабочей платформе легко поместятся два человека вместе с оборудованием. Максимальная грузоподъемность составляет до 300 килограммов. Данный вид техники зарекомендовал себя во многих сферах, включая реставрацию зданий, установку инженерных сетей, размещение рекламных баннеров и многих других.

Несамоходные ножничные подъемники

Рабочая высота данной техники может достигать 14 метров с учетом роста оператора. Такой вид подъемников перемещается только в тот момент, когда оператор спускается. Отмечается, что при использовании лучше применять страховочный пояс, который обеспечит безопасную работу, хотя по периметру установлены специальные заграждения.

Для подъема используется специальный электродвигатель, который очень быстро обеспечивает выход на рабочую высоту. Спуск может производиться как отдельно оператором снизу, так и строителем, путем управления через пульт в люльке.

Для установки и подготовки к работе не потребуется большого времени. Для устойчивости выдвигаются аутригеры, что позволяет комфортно чувствовать себя на любой высоте. Цена на данные изделия будет несколько ниже, чем на самоходные аналоги, что позволит сэкономить, если в бюджете нет такой большой суммы.

Как выбрать ножничный подъемник

Для того чтобы правильно подобрать строительную технику, всегда можно обратиться к услугам магазина «Подъёмник-РСТ», где представлен обширный выбор ножничных подъемников. Если потребуется, грамотные консультанты всегда помогут определиться и сделать правильное решение.

Компания предлагает технику от проверенных производителей, а также дает гарантию качества. Это позволит быть уверенным в том, что ножничные подъемники прослужат долгое время и выполнят все поставленные перед ними задачи!

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