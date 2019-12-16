Вышел декабрьский номер межгосударственного журнала «Вестник экономики Евразийского союза»



Редакция межгосударственного информационно-аналитического журнала «Вестник экономики Евразийского союза», выпускаемого МИД «ЕвроМедиа», подготовила декабрьский номер, в котором рассказывается о главных событиях в странах ЕАЭС за последнее время.

Среди них: заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, Международный выставочный форум «Евразийская неделя» в Бишкеке, Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, вступление в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, подписание соглашений между ЕАЭС и Ираном, между ЕАЭС и Сингапуром…

По сложившейся традиции на страницах журнала представлены лучшие практики компаний и организаций, работающих на территории Евразийского союза и осваивающих новые рынки. Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа» подготовил эксклюзивные рейтинги: топ-50 крупнейших застройщиков ЕАЭС и топ-25 крупнейших российско-казахстанских совместных предприятий. В специальном проекте «Пять столиц — один Союз» рассказывается о главном городе России Москве, валовой региональный продукт которой перевалил за 15 трлн рублей в год и на которую приходится пятая часть ВВП страны. Исторический очерк «Щит и меч» посвящен совместной борьбе с джунгарской агрессией, которая привела к многовековому альянсу русского и казахского государств.

«Евразийский экономический союз — это 183 млн жителей, 14% мировой суши, внешний торговый товарооборот в размере свыше 750 млрд долларов. Как отмечают эксперты, при создании ЕАЭС сработал экономический расчет, помогла и историческая общность.

Наступило время, когда государства бывшего СССР стали нуждаться в интеграции. Выбранный ими путь оказался верным: сегодня именно региональные экономические союзы играют большую роль в мировом пространстве. Приближающийся 2020 год обещает быть еще более богатым на события. Прогнозируется, что вторая пятилетка ЕАЭС пройдет на фоне углубления сотрудничества внутри Союза, расширения списка его партнеров из других интеграционных объединений. А значит, недостатка в темах у нас не будет», — прокомментировал главный редактор журнала «Вестник экономики Евразийского союза» Максим Федоров.



