Журнал «Здравоохранение России» подводит итоги года

Международный издательский дом «ЕвроМедиа» выпустил большой итоговый номер журнала «Здравоохранение России».

Центральной темой стала подготовка и реализация нового национального проекта «Здравоохранение», а также работа российских регионов по усилению первичного звена отечественной службы здоровья. Журнал рассказывает, как в субъектах РФ решают задачу по снижению смертности населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, о том, как ведется работа по профилактике и диагностике заболеваний, в том числе среди граждан трудоспособного возраста, о внедрении «бережливых технологий» в медицинских организациях, а также о росте объема экспорта медицинских услуг.

Большой итоговый выпуск журнала приурочен ко II Всероссийскому форуму «Здоровое общество», который пройдет 12 февраля, в первый день Российского инвестиционного форума в Сочи. Форум зарекомендовал себя как площадка для обсуждения и поиска решений по реализации национальных проектов, связанных с формированием здорового общества и увеличением продолжительности здоровой жизни российских граждан. Журнал «Здравоохранение России», как и год назад, выступит информационным партнером мероприятия и будет представлен на главном стенде форума.

Номера журнала «Здравоохранение России» традиционно распространяются в крупнейших городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, Казани, а также на всех значимых федеральных и региональных выставках, конференциях и форумах. Кроме печатной версии проект доступен на сайте www.zdorovayarossia.ru, в приложении «Вестник» для планшетных компьютеров, в первом в России совместном приложении для Apple Watch и iPhone, а также по подписке в цифровом сервисе Joomag.



