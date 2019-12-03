Отраслевой журнал «Вестник» и НОПСМ подписали соглашение о сотрудничестве

03.12.19, Новости

Директор департамента по работе с органами власти МИД «ЕвроМедиа» Маргарита Миллер и исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций (Ассоциации НОПСМ) Антон Солон заключили соглашение об информационном сотрудничестве.

Данное соглашение будет способствовать развитию партнерства главного инфраструктурного издания страны – Отраслевого журнала «Вестник» и профессионального сообщества в лице ведущих отечественных ассоциаций и союзов, объединяющих производителей промстройматериалов.

Сегодня в числе членов НОПСМ – Национальный кровельный союз, Ассоциация производителей керамических стеновых материалов, Ассоциация производителей современной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ», Союз производителей сухих строительных смесей, Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола, Союз стекольных предприятий, компании «ТехноНИКОЛЬ», «Сен-Гобен», «Кнауф Гипс», ROCKWOOL, группа ПОЛИПЛАСТИК и многие другие.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с международным издательским домом «ЕвроМедиа» выводит информационное взаимодействие со СМИ на новый уровень», – отметил Антон Солон.

«В этом году изданию исполнилось 17 лет – солидный срок для профессионального СМИ. Некоторые члены НОПСМ на протяжении всех этих лет являются партнерами нашего издания. Уверена, что подписание соглашения станет очередным шагом в развитии нашего сотрудничества и подарит профессиональному сообществу новые интересные проекты, которые мы продемонстрируем уже в ближайшее время», – отметила главный редактор Отраслевого журнала «Вестник» Елена Лозовая.


0Комментировать

Оставьте комментарий



© 2009–2019 Ростов-Дом. Архитектура, строительство, ремонт, ЖКХ.
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство Эл № ФС77-44159 от 09.03.2011. Перепечатка возможна только с согласия редакции.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru