Отраслевой журнал «Вестник» и НОПСМ подписали соглашение о сотрудничестве

Директор департамента по работе с органами власти МИД «ЕвроМедиа» Маргарита Миллер и исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций (Ассоциации НОПСМ) Антон Солон заключили соглашение об информационном сотрудничестве.

Данное соглашение будет способствовать развитию партнерства главного инфраструктурного издания страны – Отраслевого журнала «Вестник» и профессионального сообщества в лице ведущих отечественных ассоциаций и союзов, объединяющих производителей промстройматериалов.

Сегодня в числе членов НОПСМ – Национальный кровельный союз, Ассоциация производителей керамических стеновых материалов, Ассоциация производителей современной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ», Союз производителей сухих строительных смесей, Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола, Союз стекольных предприятий, компании «ТехноНИКОЛЬ», «Сен-Гобен», «Кнауф Гипс», ROCKWOOL, группа ПОЛИПЛАСТИК и многие другие.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с международным издательским домом «ЕвроМедиа» выводит информационное взаимодействие со СМИ на новый уровень», – отметил Антон Солон.

«В этом году изданию исполнилось 17 лет – солидный срок для профессионального СМИ. Некоторые члены НОПСМ на протяжении всех этих лет являются партнерами нашего издания. Уверена, что подписание соглашения станет очередным шагом в развитии нашего сотрудничества и подарит профессиональному сообществу новые интересные проекты, которые мы продемонстрируем уже в ближайшее время», – отметила главный редактор Отраслевого журнала «Вестник» Елена Лозовая.



