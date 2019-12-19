Десятый в линейке МИД «ЕвроМедиа»

Вышел из типографии первый номер десятого в линейке международного издательского дома «ЕвроМедиа» журнала — «Вестник Северо-Запада». Это издание стало третьим окружным информационно-аналитическим изданием «ЕвроМедиа» наряду с журналами «Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник. Поволжье».

Выход нового проекта приурочен к предстоящему 20-летнему юбилею системы федеральных округов в России. В рамках данной темы проводится анализ главных достижений и ключевых приоритетов развития регионов Северо-Западного федерального округа. В их числе — реализация на территории СЗФО национальных, федеральных и региональных проектов, на которые предусмотрено свыше 140 млрд рублей. Обозреватель нашего журнала проанализировал повестку совещаний по контролю за реализацией на территории СЗФО национальных, федеральных, региональных проектов, которые состоялись в округе с октября 2018-го по ноябрь 2019 года под председательством полномочного представителя президента России на Северо-Западе Александра Гуцана, и убедился в их эффективности. Подробности читайте в номере.

В выпуске представлен обзор экономического развития регионов Северо-Запада и рассказано об их роли в экономике России, опубликован топ регионов-лидеров СЗФО по ключевым показателям социально-экономического развития. Собственный аналитический центр издательского центра «ЕвроМедиа» подготовил к публикации рейтинг крупнейших инвестпроектов в округе, демонстрирующих высокую привлекательность макрорегиона для инвесторов.

Блок материалов посвящен теме международного сотрудничества. Опубликован обзор экономического взаимодействия СЗФО со странами ближнего и дальнего зарубежья. Также в этом выпуске представлены эксклюзивные интервью генерального консула Республики Финляндия в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в Российской Федерации Мариса Риекстиньша, генерального консула Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карла Эрика Лаантеэ Рейнтамма.

Среди других тем выпуска — материалы о выходцах из культурной столицы России, занимающих ведущие посты во властных структурах, о талантливых музыкантах и художниках, о развитии санаторно-курортного комплекса регионов СЗФО и многие другие.

«Сегодня многие СМИ уходят исключительно в интернет-пространство. Мы же уверены, что печатный продукт, который можно полистать, сделать в нем закладки и оставить на своем столе, чтобы при необходимости перечитывать понравившиеся материалы, по-прежнему ценен для читателя. Конечно, наряду с его цифровыми версиями. Мы решили выпускать новый окружной журнал, так как видим большой потенциал в этой сфере. Самое главное — мы знаем, как сделать, чтобы продукт был интересен представителям власти и деловых кругов макрорегиона. Успешный опыт издания окружных журналов у нас есть — «Вестник. Поволжье» и «Вестник. Северный Кавказ» выходят почти десять лет. Уверен, что и «Вестник Северо-Запада» займет достойную нишу на рынке профессиональных СМИ России», — отметил руководитель МИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов, комментируя решение об издании нового журнала.



