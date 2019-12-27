«Арт-Елки» в Ростове-на-Дону

В преддверии каникул для жителей и гостей нашего города впервые будет представлен проект «Арт-Елки», организованный ИД «ЕвроМедиа» при поддержке администрации города Ростова-на-Дону.





Это интересный проект урбанистического искусства, в котором символ Нового года и Рождества — всеми любимая с детства елка предстанет в неожиданных визуальных решениях городского пространства. Креативные новогодние елки, представленные ведущими компаниями Ростова-на-Дону, вы сможете увидеть у главного входа в парк им. М. Горького. Это отличный повод прогуляться по украшенной аллее и сделать несколько фотографий на память.

Проект пришел в Ростов-на-Дону из Риги, где получил широкий размах и проводится ежегодно. В нашем городе у каждой елки есть своя корпоративная легенда: одна сделана из оптоволокна и разноцветных труб, вторая собрана из молний и снежинок, еще одна забралась на ложку. Другие три елки — фантазия дизайнеров, среди которых Константин Травин, и талантливого художника Максима Ильинова.

«Перед нами стояла задача воплотить смелые решения дизайнеров и компаний-партнеров в короткие сроки, поэтому все елки изготовлены в Ростове-на-Дону. Изначально проект предполагал разместить елки в разных частях города, но для первого знакомства в итоге решено было расставить объекты на аллее перед парком М. Горького. Творческий процесс занял 1,5 месяца и еще 3 недели само изготовление. Думаю, что первый проект «Арт-Елки» можно назвать рекордным», — рассказала куратор проекта «Арт-Елки», руководитель специальных проектов ИД «ЕвроМедиа» Екатерина Рейш.

Для неравнодушных зрителей партнеры проекта приготовили тематические призы. Фотоконкурс в сети Instagram пройдет с 27.12.2019 по 14.01.2020, это сроки монтажа и демонтажа арт-елок. От участников конкурса потребуется выложить фотографию с одной из необычных елочек на своей странице в сети Instagram с хэштегом #артелкиростов, подписаться на паблики партнеров: @centrinvest, @rostelecom_south и @tic.rostov. Среди призов: селфи-палка, туристический набор от компании «Ростелеком» и подарки от банка «Центр-Инвест». Итоги конкурса будут подведены 15 января 2020 года. Подробности можно узнать в туристско-информационном центре при входе в парк им. М. Горького и на @tic.rostov.

Генеральным партнером проекта «Арт-Елки» выступает банк «Центр-Инвест» (ПАО). Банк «Центр-Инвест» поздравляет всех жителей нашего города с Новым годом! Пусть 2020 год будет наполнен долгожданными переменами, знаковыми событиями. А банк «Центр-Инвест» всегда поддерживает своих клиентов и дарит низкие ставки по кредитам для реализации всех ваших планов и идей.

Среди официальных партнеров: Федеральная пассажирская компания — заслуженный лидер в сфере железнодорожных пассажирских перевозок в дальнем сообщении. Поезда, в которых мы совершаем поездки между городами, проводники, кассиры и даже чай в подстаканниках — все это АО «ФПК». В этом году перевозчик отмечает первый круглый юбилей — 10 лет со дня своего основания. АО «Донэнерго» — один из крупнейших операторов услуг по передаче электрической и тепловой энергии в Ростовской области, осуществляет свою деятельность практически на всей территории региона. «Донэнерго» — это десять электросетевых филиалов и филиал «Тепловые сети», оснащенных самым современным оборудованием, которое создано на основе передовых разработок ведущих мировых и отечественных производителей. Компания ПАО «Ростелеком» — национальный провайдер цифровых услуг и решений. Подключай праздники! Сотни популярных сериалов от мировых и российских студий, самые добрые мультики для детей разных возрастов, новинки кинопроката и большой выбор фильмов на любой вкус. Подробности на rt.ru.



