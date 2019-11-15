Выгодные кредиты в Тинькофф

Кредиты помогают справиться с финансовыми проблемами. Вы получаете нужную сумму денег, а возвращаете заем небольшими платежами в течение длительного времени. Получить кредит сегодня не составляет труда, такие услуги предлагают многие банки и финансовые организации. В их число входит и Тинькофф банк, он выдает кредиты на выгодных условиях.

Кредитование в Тинькофф имеет множество преимуществ. Вы получаете нужную денежную сумму максимально оперативно и без особых усилий. Банк предлагает клиентам выгодную кредитную ставку, в каждом случае она рассчитывается индивидуально. Также при своевременном погашении кредита возможно снижение кредитной ставки. Она пересчитывается, а разница возвращается клиенту.

Банк имеет отличную репутацию, его кредитные услуги очень востребованы. На сегодняшний день Тинькофф занимает лидирующие позиции в рейтингах кредитных организаций. Все заявки оформляются онлайн, банк отказался от обычных отделений. Теперь вам не придется тратить свое время на поездки в офис и стояние в очередях. Кредиты выдаются по паспорту, от вас не требуются какие-либо справки и дополнительные документы, а также поручительство третьих лиц.

Заявки рассматриваются в день подачи, а средства доставляются клиенту на дебетовой карте уже не следующий день. Услуга предоставляется бесплатно, вместе с картой вы получаете все необходимые документы. Средства могут как оставаться на карте, так и быть снятыми в любом банкомате. Банк предоставляет бесплатное обслуживание карты на период пользования кредитом.

Деньги выдаются клиентам на любые нужды, банк не требует от вас отчетности. Вы можете взять в кредит средства как без залога, так и под залог вашего транспортного средства или жилья. Клиенты могут получить без залога до двух миллионов рублей наличными, средства выдаются на срок до трех лет. Если вам нужна большая сумма, то вы можете взять кредит в залог автомобиля. В этом случае банк готов выдать вам до трех миллионов рублей сроком на пять лет. Под залог квартиры можно получить до пятнадцати миллионов рублей сроком на пятнадцать лет. Средства становятся доступными для клиента сразу же после регистрации залога. Вы можете продолжать пользоваться своим транспортным средством или же квартирой, так как регистрация залога осуществляется без смены собственника. Рассчитать условия кредита поможет удобный онлайн калькулятор.







