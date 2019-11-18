«Вестник АПК» подвел итоги работы российского агропрома

Вышел в свет итоговый номер журнала «Вестник АПК».

Выпуск рассказывает о создании российского «Зеленого бренда», о развитии экспорта и расширении внешнеэкономических связей отечественного агропромышленного комплекса. Специальный тематический проект журнала посвящен итогам Недели агропромышленного комплекса и выставки «Золотая осень» и рассказывает о предприятиях, отмеченных наградами выставки.

В рубрике «Растениеводство» идет речь о ДНК-паспортизации, которая может помочь решить сразу несколько системных проблем в российском научно-промышленном растениеводстве, а именно защитить авторские права селекционеров, снизить риски появления фальсификата, увеличить доходы и оптимизировать работу агропредприятий. В этом же разделе проанализировано развитие картофелеводства и садоводства в России.

Тематический проект «Животноводство» описывает развитие сразу нескольких отраслей — верблюдоводства, овцеводства и коневодства.

Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» подготовил для итогового номера два рейтинга — «Топ-20 переработчиков молока в России» и «Топ-25 регионов по расходам на развитие сельских территорий».

Кроме печатной версии журнал доступен в цифровом формате на сайте www.vestnikapk.ru , а также в приложении «Вестник» для планшетных компьютеров и первом в России совместном приложении для Apple Watch и iPhone.







