Вечные истины в творчестве Лазаревых

Выставка посвящена творчеству двух донских художников: Георгия Лазарева (1909–1997) и его внука Дмитрия Лазарева, магистра архитектуры, члена Профессионального союза художников России, руководителя отдела по развитию дальних территорий МИД «ЕвроМедиа».

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения известного художника-живописца Георгия Степановича Лазарева. Его творчество оставило заметный след в культурном наследии города Ростова-на-Дону и Ростовской области, а работы в советское время были приобретены областным музеем народного творчества в станице Старочеркасской, краеведческими музеями Волгодонска, Азова, Ростова-на-Дону.

Георгий Лазарев родился на Кубани, в городе Кропоткине. По профессии — инженер-проектировщик. Участник Великой Отечественной войны. С 1936 года все свободное время посвятил живописи.

«Творческий путь художника Георгия Лазарева вместил в себя более 60 лет. Известный на Дону художник-любитель, он жил счастливой жизнью человека, не только горячо, самозабвенно влюбленного в природу родины, но и умеющего языком искусства поделиться своей взволнованностью со многими людьми — теми, кто так же неравнодушен к окружающему миру. Пейзажи Г. С. Лазарева ясны и проникновенны по своей образной сути. Ибо художник безошибочно умеет найти гармоническое начало в ландшафте, выявить его эстетические достоинства, выразительно построить композицию мотива. Кубань, Крым, Кавказ, Подмосковье и, конечно же, тихий Дон — вот главные источники вдохновения художника-пейзажиста, которым он не изменяет на протяжении всего жизненного и творческого пути. Его волнуют первые весенние проталины на речных берегах, неброские, но тонкие по колориту осенние рощи, чередующиеся у изгибов, или такое живописное чудо, как гроздья горящей рябины в заснеженном лесочке. На мольберте Лазарева всегда можно увидеть что-то неожиданно свежее, волнующее и каждый раз удивительно по-новому написанное. Это умение удивляться первозданной красоте природы, умение удивляться первозданной красоте настоящего, искреннего, глубокого искусства». В. Рязанов, искусствовед, член Союза художников

Г. Лазарев удостоен почетного диплома I степени как победитель областного конкурса, посвященного 60-летию Октября (1977 г.), и диплома лауреата за творческие успехи на Первом Всесоюзном фестивале самодеятельного творчества трудящихся. В 1977 году работы художника экспонировались на выставке в Болгарии в городе Плевене. На его счету также множество персональных выставок в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Внук Георгия Лазарева — Дмитрий Лазарев (родился 28.03.1974 в г. Ростове-на-Дону) стал продолжателем традиций своего деда и вот уже 30 лет профессионально занимается живописью. Выпускник ростовской художественной школы № 35 и Ростовского архитектурного института (ныне ЮФУ), Дмитрий, как и его первый учитель Георгий Лазарев, работает в жанре пейзажа. В числе его живописных мотивов — Донской край, Северный Кавказ, средняя полоса России. Художник также долго жил в Европе (в Республике Кипр), а по возвращении в родной город привез большую коллекцию средиземноморских работ.

Дмитрий провел множество персональных выставок за рубежом, награжден Профессиональным союзом художников России памятным дипломом за персональную выставку «100 работ», проведенную в Республике Кипр в мае 2014 года. Участник международной выставки в феврале 2016 года в Москве (Крымский Вал) «Соната тотального самоутверждения». А в ноябре 2018 года провел персональную выставку в посольстве Республики Кипр в РФ в Москве «Россия и Кипр на стыке двух культур» (было представлено 74 работы).

Дипломант международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание» за картину «Корни Кипра» в 2017 году и обладатель бронзовой медали в 2018 году за картину «Побережье Протараса. Кипр».

Иллюстрировал несколько книг, посвященных истории Донского края (живопись, графика). Картины хранятся в многочисленных частных коллекциях, в том числе за рубежом: в Голландии, Греции, США, на Кипре, в Великобритании.

Главной особенностью работ Дмитрия Лазарева является тяга к этюдной живописи, на выставке представлено огромное количество натурных этюдов небольшого размера, которые порадуют зрителя своей живостью и непринужденностью исполнения.

Интересно, что Дмитрий Лазарев в своей первой выставке как начинающий художник участвовал по приглашению своего деда еще в далеком 1989 году. Тогда у Георгия Лазарева в Ростовском краеведческом музее была последняя персональная выставка к 80-летию со дня рождения. А теперь его внук совместно с музеем современного искусства на Дмитровской организует их совместную выставку спустя 30 лет… Всего в экспозиции представлено более 100 работ художников.







