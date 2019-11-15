Вечные истины в творчестве Лазаревых

15.11.19, Анонсы, Новости

Выставка посвящена творчеству двух донских художников: Георгия Лазарева (1909–1997) и его внука Дмитрия Лазарева, магистра архитектуры, члена Профессионального союза художников России, руководителя отдела по развитию дальних территорий МИД «ЕвроМедиа».

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения известного художника-живописца Георгия Степановича Лазарева. Его творчество оставило заметный след в культурном наследии города Ростова-на-Дону и Ростовской области, а работы в советское время были приобретены областным музеем народного творчества в станице Старочеркасской, краеведческими музеями Волгодонска, Азова, Ростова-на-Дону.

Георгий Лазарев родился на Кубани, в городе Кропоткине. По профессии — инженер-проектировщик. Участник Великой Отечественной войны. С 1936 года все свободное время посвятил живописи.

Цитата«Творческий путь художника Георгия Лазарева вместил в себя более 60 лет. Известный на Дону художник-любитель, он жил счастливой жизнью человека, не только горячо, самозабвенно влюбленного в природу родины, но и умеющего языком искусства поделиться своей взволнованностью со многими людьми — теми, кто так же неравнодушен к окружающему миру. Пейзажи Г. С. Лазарева ясны и проникновенны по своей образной сути. Ибо художник безошибочно умеет найти гармоническое начало в ландшафте, выявить его эстетические достоинства, выразительно построить композицию мотива. Кубань, Крым, Кавказ, Подмосковье и, конечно же, тихий Дон — вот главные источники вдохновения художника-пейзажиста, которым он не изменяет на протяжении всего жизненного и творческого пути. Его волнуют первые весенние проталины на речных берегах, неброские, но тонкие по колориту осенние рощи, чередующиеся у изгибов, или такое живописное чудо, как гроздья горящей рябины в заснеженном лесочке.

На мольберте Лазарева всегда можно увидеть что-то неожиданно свежее, волнующее и каждый раз удивительно по-новому написанное. Это умение удивляться первозданной красоте природы, умение удивляться первозданной красоте настоящего, искреннего, глубокого искусства».

В. Рязанов, искусствовед, член Союза художников

Г. Лазарев удостоен почетного диплома I степени как победитель областного конкурса, посвященного 60-летию Октября (1977 г.), и диплома лауреата за творческие успехи на Первом Всесоюзном фестивале самодеятельного творчества трудящихся. В 1977 году работы художника экспонировались на выставке в Болгарии в городе Плевене. На его счету также множество персональных выставок в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Внук Георгия Лазарева — Дмитрий Лазарев (родился 28.03.1974 в г. Ростове-на-Дону) стал продолжателем традиций своего деда и вот уже 30 лет профессионально занимается живописью. Выпускник ростовской художественной школы № 35 и Ростовского архитектурного института (ныне ЮФУ), Дмитрий, как и его первый учитель Георгий Лазарев, работает в жанре пейзажа. В числе его живописных мотивов — Донской край, Северный Кавказ, средняя полоса России. Художник также долго жил в Европе (в Республике Кипр), а по возвращении в родной город привез большую коллекцию средиземноморских работ.

Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка

Дмитрий провел множество персональных выставок за рубежом, награжден Профессиональным союзом художников России памятным дипломом за персональную выставку «100 работ», проведенную в Республике Кипр в мае 2014 года. Участник международной выставки в феврале 2016 года в Москве (Крымский Вал) «Соната тотального самоутверждения». А в ноябре 2018 года провел персональную выставку в посольстве Республики Кипр в РФ в Москве «Россия и Кипр на стыке двух культур» (было представлено 74 работы).

Дипломант международного конкурса «Искусство. Совершенство. Признание» за картину «Корни Кипра» в 2017 году и обладатель бронзовой медали в 2018 году за картину «Побережье Протараса. Кипр».

Иллюстрировал несколько книг, посвященных истории Донского края (живопись, графика). Картины хранятся в многочисленных частных коллекциях, в том числе за рубежом: в Голландии, Греции, США, на Кипре, в Великобритании.

Главной особенностью работ Дмитрия Лазарева является тяга к этюдной живописи, на выставке представлено огромное количество натурных этюдов небольшого размера, которые порадуют зрителя своей живостью и непринужденностью исполнения.

Интересно, что Дмитрий Лазарев в своей первой выставке как начинающий художник участвовал по приглашению своего деда еще в далеком 1989 году. Тогда у Георгия Лазарева в Ростовском краеведческом музее была последняя персональная выставка к 80-летию со дня рождения. А теперь его внук совместно с музеем современного искусства на Дмитровской организует их совместную выставку спустя 30 лет… Всего в экспозиции представлено более 100 работ художников.



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