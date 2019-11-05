Стиральная машина с сушкой: стоит ли купить такую модель

Сегодня потребитель все реже тратит свое время на выполнение домашней работы, поручая ее бытовой технике.

Например, современная стиральная машина в интернет-магазине поможет не только выстирать, но также быстро высушить белье. Модели такой техники с сушкой появились на отечественном рынке достаточно давно, однако далеко не все потребители оценили их преимущества.

От обычной стиральной машинки данные изделия отличаются наличием дополнительного ТЭНа, который нагревает уже не воду, а воздух. Кроме того, они оснащены встроенным вентилятором, таймером сушки, резервуаром для конденсации влаги и т. д. После завершения режима стирки техника сливает воду и запускает высушивание вещей. Для этого в барабан подается теплый воздух, под воздействием которого влага из белья испаряется и конденсируется в специальном резервуаре. При этом длительность сушки может регулироваться как таймером, так и датчиком влажности вещей.

Следует помнить, что стиральная машинка с сушкой требует соблюдения определенных правил эксплуатации. Так, загружать в нее можно максимум половину барабана. Перегрузка может привести к выходу устройства из строя и повышенной влажности. Отремонтировать же такое изделие сложнее, чем обычную стиральную машинку.

Выбирая модель с сушкой, потребитель получает значительную экономию времени. Больше не придется ждать, пока высохнет белье, чтобы его погладить и сложить в шкаф. Современные модели домашней техники способны высушить его всего за 40 минут – 3 часа в зависимости от типа ткани и объема. Помимо этого, отпадает необходимость занимать место на балконе или в ванной под развешивание вещей. В результате также снижается уровень влажности в помещениях, а значит – в них не будет дополнительной сырости и плесени.

Вместе с тем минусы у такого приобретения также есть. Прежде всего, класс энергопотребления стиральной машинки-сушки будет ниже. Такая техника расходует больше электричества, поэтому несколько вырастут траты на оплату электроэнергии. Как правило, класс энергопотребления изделий с сушкой составляет B или C. Шумность работы таких моделей также будет выше. Да и по стоимости стиральная машинка с сушкой обойдется дороже.

В качестве альтернативы потребители могут приобрести для высушивания белья отдельное устройство. Такая сушка может быть представлена в виде сушильного шкафа или техники барабанного типа. Первые модели более громоздкие, по сути, они представляют собой металлическую камеру с вентилятором и нагревательным элементом. Для домашнего же использования чаще всего покупают изделия барабанного типа. Если в доме есть достаточно места, то эксперты рекомендуют отдать предпочтение покупке отдельного устройства для сушки. Такая техника справляется со своей задачей лучше, чем стиральные машинки 2-в-1.

Вместе с тем, по стоимости покупка двух отдельных приборов для стирки и сушки будет дороже. Поэтому потребителю нужно оценить не только свои потребности, но и финансовые возможности.

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