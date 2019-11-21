С 2020 года в России начинает действие новая госпрограмма по развитию сельских территорий

За пять предыдущих лет на устойчивое развитие сельских территорий государство потратило почти 135 млрд рублей. Как отмечают эксперты, эти средства помогли решить первоочередные социальные задачи села и не допустить дальнейшей деградации его инфраструктуры. Теперь денег селу дадут гораздо больше, но и на повестке стоят уже другие вопросы.

Формирование единой государственной политики в отношении сельских территорий заявлено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года.

Согласно данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», регионом-лидером, в 2019 году потратившим наибольшие средства на развитие сельских территорий, стала Ростовская область. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в результате реализации программы в этом году планируется улучшить жилищные условия для 354 семей, проживающих на селе, ввести в эксплуатацию 332 км распределительных газовых сетей, построить более 20 км автодорог. Также власти региона намерены реализовать один проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности и один проект по благоустройству территории. Кроме того, существуют планы по разработке 29 проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры. Всего на эти цели предварительно будет выделено более 1,5 млрд рублей.

На втором месте рейтинга — Республика Башкортостан, где на нужды селян будет выделено в совокупности более 1 млрд рублей. «Средства будут направлены в том числе на улучшение жилищных условий жителей села, комплексное обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, обустройство систем водоснабжения, газификации, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, обустройство площадок под жилищную застройку, грантовую поддержку местных инициатив сельских жителей», — сообщили в Минсельхозе республики.

Третье место у Курской области, где в этом году на развитие села будет потрачено более 961 млн рублей.

Ознакомиться с «ТОП-25 регионов по расходам на развитие сельских территорий» можно на сайте журнала «Вестник АПК», по ссылке: http://vestnikapk.ru/articles/otraslevye-reytingi/ne-gorodom-edinym/







