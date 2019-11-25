Международный холдинг «ЕвроМедиа» представил медиакит на 2020 год



В нынешнем году МИД «ЕвроМедиа» открыл новые современные направления и предоставляет весь спектр коммуникационных услуг.



Медиахолдинг не только успешно совмещает традиционный и онлайн-форматы рекламы, а также стремится сохранить традиции печатных СМИ, высокий экспертный уровень понимания отрасли, при этом внедрять и использовать новейшие технологии.

Медиакит содержит разделы, посвященные информационным и корпоративным партнерам журнала, в числе которых — органы исполнительной власти регионов России и стран Единого экономического пространства, ведущие зарубежные и отечественные компании, достижения МИД «ЕвроМедиа» в цифрах, разделы о способах распространения издания в печатном и электронном виде, а также информацию, полезную для потенциальных рекламодателей и подписчиков.

В структуре издательского дома работает собственный аналитический центр, который ежегодно готовит 55 эксклюзивных рейтингов, охватывая 18 отраслевых направлений для исследований. Создано и успешно развивается профессиональное digital-агентство, специализирующееся на отраслевых сегментах и предоставляющее более 20 услуг. Другие подразделения холдинга занимаются организацией и проведением конгрессных мероприятий, написанием, редактированием и изданием книг, созданием видеопродукции.

Сегодня МИД «ЕвроМедиа» предоставляет весь спектр коммуникационных услуг. В работе издательского дома успешно сочетаются традиционные печатные и современные цифровые технологии. Это позволяет ему уже на протяжении 18 лет занимать лидирующие позиции в медиапространстве России и стран Евразийского союза.

Издания холдинга являются информационной площадкой федеральных, окружных и региональных органов власти, включая министерства строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, по делам Северного Кавказа, информационным партнером крупнейших отраслевых мероприятий в ЮФО, СКФО, ПФО, Москве и Санкт-Петербурге, постоянными участниками ведущих международных экономических и инвестиционных форумов, в том числе Петербургского и Сочинского.

Все издания активно представлены в социальных сетях («Фейсбук», «Инстаграм», «ВКонтакте», «Ютуб» и «Твиттер»). Также у журналов существует интернет-версия и собственные сайты. Электронную версию всех журналов можно найти в приложении «Вестник» в AppStore и Google Play, также доступны мобильные приложения изданий для iPhone и «умных часов» Apple Watch.

Сотрудничество с МИД «ЕвроМедиа» — это возможность быть в курсе всех событий благодаря оперативной и объективной информации, а для компаний — гарантия получения качественных и эффективных каналов распространения сведений о своей деятельности, что значительно повышает узнаваемость бренда, расширяет список и географию деловых партнеров и в итоге приносит долгоиграющие дивиденды.

Новый медиакит доступен в электронном виде на сайтах изданий в разделе «Рекламодателям» или по прямой ссылке: https://joom.ag/aoje

Справка. Медиахолдинг «ЕвроМедиа» — один из лидеров издательского бизнеса России и стран Единого экономического пространства.

В активе — десять изданий: отраслевые журналы «Вестник», «Вестник агропромышленного комплекса», «Российское образование» и «Здравоохранение России», «Социальная защита в России», окружные информационно-аналитические журналы «Вестник Северо-Запада», «Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник. Поволжье», информационно-аналитический журнал «Вестник экономики» и общероссийский журнал «Нация».

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики, дизайнеры, фотографы, иллюстраторы, специалисты по рекламным проектам. Ежегодно они готовят более 2200 эксклюзивных материалов, имеющих широкий резонанс в стране и за рубежом.



