Ростовские пикетчики рекомендовали «людям в сером» поработать на заводе

А девушке с камерой — выйти замуж и родить ребенка.

Иногда бывает и так: желаемое материализуется. Проходящий вчерашним вечером одиночный пикет в защиту московского журналиста Ивана Голунова огласился ликованием. Прямо во время события участникам стало известно, что все обвинения со стороны силовиков (якобы в незаконной торговле наркотиками) с него сняты.

Немного субъективной критики — место для проведения пикета избрали не очень удачно. Стояние с плакатом зачем-то организовали под Донской публичной библиотекой, где в этот погожий летний вечер шелестели страницами учебников и конспектов готовящиеся к сессии студенты, чинно прохаживались между рядами книг библиотекарши, у входа на лавочках и бордюрах восседала группа юных художников, рисующих греческий храм, а в окрестностях гоняли на велосипедах и самокатах подростки.

Не подросток, но на велосипеде.

Словом, ни само место, ни атмосфера отнюдь не вызывали ассоциаций с казематами, репрессиями, кандалами и прочими беззакониями. В отличие от ряда других городов, где местные пикетировали здания полицейских управлений, у нас в Ростове вышло нечто прямо противоположное. Разве что внешний архитектурный вид нашей «публички», скорее, напоминал не библиотеку, а тюрьму. Но это уже формальности.

Игорь Хорошилов топит за Ваню.

Впрочем, сколько людей, столько и мнений. В ответ на предложение переместиться на пару сот метров, хотя бы под знаменитую ростовскую тюрьму на Кировском, мне ответили, что на Пушкинской большая проходимость. К тому же несколько дней назад ростовчане уже стояли с пикетом под зданием областного УВД на Б. Садовой.

Долой полицейский беспредел!

Поддержать Ивана Голунова пришли несколько десятков ростовчан: журналисты и городские общественники. Поскольку официально это был одиночный пикет, не требующий никаких согласований с властями, чтобы держать плакат, выстроилась очередь. Самих плакатов изготовили несколько, на некоторых наряду с именем московского журналиста стояли и имена других узников совести. Кроме того, одна из девушек привезла на мероприятие наручники, а другая огромный шприц — символы нынешнего беспредела полиции.

Сами вы наркоманы!

Прохожие с интересом останавливались, узнав же, что здесь происходит, реагировали позитивно. Хотя дело не обошлось и без провокаций. В самом начале события под Публичную библиотеку прибыл небезызвестный в Ростове украинский эмигрант Сергей Рулев, который, демонстративно отсчитав пятьдесят шагов, заявил, что будет проводить альтернативный пикет — в защиту собственных прав.

Где Рулёв, там скандал

В качестве «повода» Рулев вспомнил свой арест, произошедший несколько лет назад, вроде бы за «хулиганку». Стоя с плакатом, он костерил всех и вся: ростовские СМИ за то, что не защищают его журналистские права, участников и зевак пикета в поддержку Голунова — за то, что являются «пятой колонной» и даже местных ростовских полицейских — за то, что они разжигают майдан в России (!).

Однако привлечь к себе какое-то внимание Рулеву удалось лишь на пять-десять минут, особого интереса его фигура не вызвала. Более того, его даже не забрали в полицию. А жаль, ведь, по идее, пикетирующий не должен даже разговаривать с людьми — не то что кричать на всю Пушкинскую.

Людей в штатском было больше, чем полиции.

Здешний «порядок» охраняли двое полицейских в форме, держащие себя вполне благожелательно и корректно. Кроме того, возможно, им в помощь на событие пришли с два десятка неких «людей в сером» — в штатской форме и с характерной специфической внешностью, выдающей причастность к силовым структурам. Последние вели активную фотовидеосъемку, что-то помечали в блокнотах.

Официально сообщить, кто они такие и откуда взялись, не представляется возможным, остается лишь радоваться такому чувству, как интуиция. Поскольку предложение представиться и предъявить документы было ими проигнорировано. В ответ раздраженные ростовчане рекомендовали «людям в сером» устроиться работать на завод, прекратив бить баклуши на деньги налогоплательщиков, а неизвестной девушке с видеокамерой — выйти замуж с последующей перспективой рождения ребенка и ухода в декрет.

Иван на свободе, а Настя — нет!

Ближе к концу события стало известно, что с Ивана Голунова решено снять все обвинения. МВД закрыло уголовное дело за отсутствием реальных улик. Настроения основательно прибавилось. Хотя, как верно отметили многие, останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо добиваться заведения уголовных дел и посадок тех, кто подбросил наркотики Голунову. Но это уже дело не одного дня. А до поры до времени участники пикета расходились с Пушкинской с ликованием.

Олег ПЕТРУШИН,

фото автора

Фоторепортаж. Пикет за Голунова на Пушкинской







