Почему важна система ливневой канализации, какие последствия будут в случае ее отсутствия

В настоящее время очень актуальной остается проблема своевременного водоотвода талой и дождевой воды. Каждый город обустроен системой отвода жидкости, но за годы эксплуатации они перестали справляться с большими объемами осадков.

Владельцы частных участков уже осознали важность данного вопроса и стараются обустроить ливневый и кровельный водоотвод, чтобы избежать негативных последствий накопления воды. В городах с этим все гораздо сложнее. Старые ливневые канализации засорились и не принимают необходимые объемы жидкости.

Последствия отсутствия хорошего водоотвода на городских улицах дадут о себе знать. Это: препятствует нормальному движению транспортных средств;

может стать причиной автомобильных поломок, ДТП, аварий;

«маскирует» все несовершенства и ямы на дороге;

разрушает дорожное покрытие, тротуары, фасады зданий;

затапливает почву, а это в свою очередь вызывает размножение грибков, мха, гниение культурных растений;

окисляет грунт;

причиняет дискомфорт в передвижении пешеходов, велосипедистов;

затопленные улицы выглядят неэстетично;

может стать причиной непредвиденных затрат жителей города.

Кто должен покрывать ущерб, возникший из-за неправильного водоотвода

Если вы столкнулись с этим, то необходимо в первую очередь зафиксировать весь ущерб и обратиться в коммунальные службы. Часто в таких ситуациях никто не хочет быть крайним, поэтому все решается в судебном порядке. Чтобы восстановить справедливость и выиграть суд, вам может понадобиться юридическая поддержка и помощь независимых экспертов, которые оценят ущерб.

За состоянием городских улиц необходимо следить, вовремя чистить снег, отводить талую и дождевую воду. Для этого нужно сделать хорошо продуманную ливневую канализацию, которая будет накапливать и своевременно удалять талую и дождевую воду. Канализация представляет собой сложную инженерную систему, которая скрывается под землей (см. здесь). Обычный прохожий даже не задумывается о том, куда девается дождевая и талая вода.

Из чего состоит ливневая канализация в городе

Первое, что видит человек – это специальные решетки, которые называются дождеприемниками. Именно в них попадает вода с поверхности земли, собирается, а затем течет дальше по системе. Дальше находятся специальные лотки. Это такие продолговатые канавы. Они могут быть из различных материалов, например, пластика или бетона, в зависимости от загруженности городской улицы. Вода по этим канавам переходит в место водоотвода – сточную яму, специальное озеро. Ливневые лотки можно заменить специальными колодцами. Они представляют собой несколько колец из бетона, которые располагаются вертикально, а внизу находится отверстие и сток.

Обычно ливневые канализации работают без давления. Дождевая и талая вода попадает в канализационную систему сама, без помощи насоса. В некоторых странах используются специальные системы водоотвода, которые помогают водам уходить в дождеприемники. Такими ливневыми канализациями с насосами необходимо обустраивать улицы под наклоном. Только так воды будут уходить своевременно и без задержек.

Любой крупный город имеет разнообразный рельеф: склоны, впадины, прочие неровности. Такие впадины инженеры называют водосборами. Здесь вода может уходить естественным путем, без задержек. Однако в других местах необходимо оснащать все дождеприемниками для дальнейшего отвода воды.

По материалам: https://www.standartpark.ru/

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