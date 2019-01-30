Загородная недвижимость: стоит ли платить за цоколь?

Допустим, вы планируете недорого купить в Подмосковье небольшой земельный участок без подряда на строительство в коттеджном поселке эконом или бизнес-класса и обдумываете планировку нового загородного дома. Но строительные организации предлагают множество проектов, в частности — с цокольным этажом и без, так что выбор предстоит непростой. Рационально ли переплачивать за оборудование подвального этажа или же лучше сэкономить и обойтись без него?

Плюсы дополнительного помещения

Согласно данным специалистов ИНКОМ-Недвижимость, в настоящее время почти все девелоперы загородной недвижимости в коттеджных поселках предлагают в продажу типовые дома «под ключ» с цокольным этажом, не исключением являются готовые дуплексы и таунхаусы.

Цоколь — это многофункциональное помещение, находящееся более чем наполовину над землей и позволяющее получить дополнительное жилое пространство. Кроме того, он выполняет и еще одну функцию — утепление пола первого этажа коттеджа.

Полезный метраж можно использовать под мастерскую, гардеробную, прачечную, спортзал, библиотеку, бильярдную или даже кабинет. Иногда здесь оборудуют даже гостевые спальни. Конечно, это возможно только в том случае, если предусмотрена разводка всех необходимых для жизнеобеспечения инженерных коммуникаций, прежде всего, отопления и вентиляции.

Так что, если вы приобрели небольшой земельный участок, имеет смысл рассматривать вариант строительства дома с подземным этажом с целью получения дополнительных метров. Кроме того, стоимость такого коттеджа ниже, нежели традиционного полноценного здания, что достигается за счет сокращения затрат на отделку и возведение стен.

Минусы подземного строительства

Однако специалисты ИНКОМ-Недвижимость советуют решать вопрос о целесообразности оборудования цокольного этажа, исходя не только из финансовых возможностей, но и вероятности фактического использования этого помещения. Так, если площадь загородного дома велика, то скорее всего оно будет просто пустовать и не окупит затрат. А они довольно существенны. Ведь помимо расходов на электороэнергию, понесенных за счет использования искусственного освещения, придется круглогодично содержать весь подземный этаж.

Кроме того, постройка цоколя возможна только на участке, расположенном на возвышенности с глубоким залеганием грунтовых вод. Так что ей сопутствуют дорогостоящие подготовительные работы по установлению состава и анализ грунта. В дальнейшем предстоят использование спецтехники, выемка земли, оборудование гидроизоляции и иные строительные работы, цена которых нынче высока.

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