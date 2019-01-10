В новом году свет в Ростовской области подорожал

На Дону изменились тарифы на электрическую энергию.

С 1 января на территории Ростовской области начали действовать новые тарифы на электрическую энергию. Новизна заключается в повышении расценок на киловатт. Впрочем, что же тут нового для потребителя услуг российского ЖКХ?

Изменения обусловлены ростом НДС с 18 до 20%, — пояснили в Службе информации и общественных связей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». — Цена электричества для конечного пользователя складывается из стоимости электроэнергии на оптовом рынке ОРЭМ, услуг по передаче электричества по сетям и затрат на расчеты с потребителями.

Теперь стоимость 1 кВт*ч для жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами, увеличится на 6 копеек в пределах социальной нормы и составит 3,89 рубля. За 1 кВт*ч, потребленный «сверх нормы», придется заплатить на 9 копеек больше, то есть 5,43 рубля.

Для городского населения, проживающего в домах с электрическими плитами, а также сельских жителей донского региона киловатт подорожает на 4 копейки до 2,72 руб./кВт*ч в пределах социальной нормы. Потребители, не уложившиеся в социальную норму, с 1 января будут оплачивать по 3,80 руб. за 1 кВт*ч., то нто есть на 6 копеек больше, чем в прошлом году.

Новые расценки на электричество зафиксированы в постановлении № 92/8 от 28.12.2018 Региональной службы по тарифам РО.







