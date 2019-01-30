Строители Юга России соберутся на крупнейшем отраслевом форуме «СТИМэкспо»

C 13 по 15 марта в «ДонЭкспоцентр» пройдет выставка «СТИМэкспо: Строительство. Архитектура. Инженерные решения».

Ежегодно событие становится местом встречи ведущих застройщиков региона и крупных инвесторов; представителей банков и лучших строительных компаний Юга России.

Деловая программа выставки включает более 40 мероприятий — мастер-классов, семинаров, конференций, круглых столов. Прямо на выставке можно приобрести геодезические и строительные инструменты, отделочные материалы, спец. одежду, сантехническое, вентиляционное и тепловое оборудование, свето- и электротехнику, авторские элементы декора и многое другое.

Епждый год выставка «СТИМэкспо» проходит при поддержке министерства строительства и архитектуры Ростовской области и занимает свыше 5000 кв. м выставочной площади. Ее участники — крупнейшие строительные компании России, производители строительных инструментов и материалов, банки, дизайнеры, производители декора и материалов для дома — всего более 150 экспонентов. Среди них — DoorHan, «Волгарь», «Славянский Кирпич», «Кнауф Гипс», «Топол-Эко Дон», Alcotek, Erismann.

Традиционно в рамках выставки проходит годовое собрание совета Ассоциации строителей Дона, где обсуждаются итоги прошлого года и планы на будущее, награждаются лучшие работники отрасли, с докладами на самые актуальные темы выступают эксперты – строители, архитекторы, ученые. В этом году на «СТИМэкспо» пройдет X Международная конференция «Экспертиза и управление недвижимостью. Перспективы развития. Международный опыт (Энергосбережение и реконструкция городских территорий)». Мероприятие организовывает «ДонЭкспоцентр» совместно с Донским государственным техническим университетом. Конференция «Строительство и архитектура Ростовской области: проблемы и перспективы развития отрасли» осветит актуальные вопросы градостроительной деятельности Ростовской области.

«Наша многолетняя цель при организации выставки «СТИМэкспо» — развитие строительной отрасли на Дону. — комментирует предстоящее событие генеральный директор «ДонЭкспоцентр» Сергей Шамшура. — Первое, что мы делаем для этого, — способствуем налаживанию связей между производителями стройматериалов и застройщиками, талантливыми архитекторами и администрацией города, студентами-строителями и работодателями. Второе — проводим большое количество специализированных мероприятий для повышения квалификации специалистов, обучения молодежи».

В пятый раз на «СТИМЭкспо» пройдет конкурс «Застройщик года». Это единственное в донском регионе профессиональное состязание среди компаний-девелоперов, призванное выявить самых добросовестных представителей стройиндустрии, качество работы которых является эталонным.







