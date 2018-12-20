Для чего нужна кадастровая карта покупателю участка

Что значит кадастровая карта? Этот вопрос возникает у многих, кто участвует в сделках, связанных с куплей-продажей, меной земельного участка.

Кадастровая карта представляет собой базу данных об объектах недвижимости с указанием их границ, площадей, назначения. Имеет вид схематического изображения местности или снимка со спутника с разграниченными территориями. Получить сведения можно через сервис ЕГРП 365. Достаточно в графе поиска указать местонахождение земли или ее кадастровый идентификатор.

Зачем нужна кадастровая карта покупателю земли

Если решили приобрести земельный участок, перед подписанием договора проверьте сведения о недвижимости и продавце. В противном случае для покупателя могут наступить неблагоприятные последствия:

● Некорректные данные о площади. В объявлении или на словах владелец называет площадь, которая фактически оказывается меньше озвученной.

● Содержание документов отличается от параметров участка. Главное, что видно в публичной кадастровой карте покупателю: несовпадение назначения ЗУ или прохождение по нему особой зоны (магистральный трубопровод и т. п.).

● Отсутствие у продавца права собственности на земельный участок или полномочий по свершению сделок с ним. Когда известен кадастровый номер, можно запросить выписку с указанием всех владельцев, обременений.

Таким образом, ответ на вопрос о том, что это такое публичная кадастровая карта, прост. Это база достоверных данных, позволяющая обезопасить покупателя от мошенников, предоставляющая объективную, актуальную информацию об объекте недвижимости. Нельзя ограничиваться при покупке только проверкой документов продавца. Необходимо сверить их содержание с картографическими данными, убедиться в их идентичности. Малейшие расхождения — повод отказаться от сделки или пересмотреть ее условия.

Бывает, что на кадастровой карте нет участка, и стороны купли-продажи не знают, что делать. Ситуация говорит о том, что выставлением границ ЗУ пренебрегли или их определили совсем недавно, а база данных еще не обновлена. В последнем случае можно подождать или запросить выписку ЕГРН с координатами предмета сделки. Если межевание не проводилось, продавцу необходимо пригласить специалиста по землеустройству для составления плана ЗУ. Этот документ потом предоставляется в Росреестр через МФЦ для постановки земли на учет.

Другая встречающаяся ситуация: что делать, когда перепутаны участки на кадастровой карте. Обычно такое возникает из-за неверного определения координат или допущения ошибок при их записи. Если путаница возникла по вине инженера по землеустройству, то он должен по заявке заказчика провести повторное межевание. Бесплатно.

Если неверно отображаются границы нескольких ЗУ, следует коллективно заказать межевание одному подрядчику, затем с межевым планом обратиться в Росреестр для внесения в базу корректных сведений.

Что показывает карта

В общедоступной базе ЗУ есть любой участок либо объект капстроительства, по которым составлен межевой план и внесена запись в ЕГРН. Кликнув в базе по какой-либо разграниченной территории, можно узнать ее размеры, вид пользования, год регистрации. Здесь же формируется выписка ЕГРН. Не всегда пользователю понятно, что обозначают цифры в базе Росреестра. В верхней части окна с данными по конкретному ЗУ или иному недвижимому имуществу указывается их кадастровый номер. Он содержит цифры, разделенные двоеточием. Первые две означают кадастровый округ, последующие — район. Затем идут шесть цифр, обозначающих квартал. Последние цифры после двоеточия означают номер конкретного участка, который пользователь видит на своем экране.

Кроме того, окно со сведениями по ЗУ включает его координаты.

Зачем нужно иметь координаты участка на публичной кадастровой карте

С их помощью специалист по землеустройству разграничивает ЗУ. Если вы намерены продать землю, но ранее ее не межевали, то совершить официальную сделку без выставленных границ невозможно. Для определения координат, внесения их в межевой план нужно пригласить инженера по землеустройству. Он вычислит границы вашего имущества и отразит в межевом плане. С этим документом и заявлением собственник обращается в Росреестр для внесения записи в публичную базу.

Что означают цвета

При выборе участок высвечивается зеленым цветом. Значит, у него выставлены границы и информация внесена в ЕГРН. ЗУ, по которому не проводилось межевание, цвет не меняет. Также в публичной базе имеются узкие и широкие цветные линии. Что означает тонкая красная линия? С ее помощью обозначаются границы между участками. Широкими линиями отмечаются границы публичных территорий, поселений, округов, кварталов, автодороги, ж/д пути, ЛЭП, трубопроводы.

Статусы участков

ЗУ имеет аннулированный, временный или ранее учтенный статус. Что значит объект аннулирован? Как следует из 221-ФЗ, сведения из государственного учета удаляются, если в течение пяти лет не определены и не внесены в ЕРГН права владения. В сведениях по такому имуществу будет фигурировать отметка «аннулировано».

Разберемся, что значит временный статус. Он касается информации о недвижимости. Это значит, что право владения, аренды, иное обременение не учтены ЕРГН. На это отводится пять лет. До истечения срока статус будет сохраняться как временный, после все сведения о ЗУ будут аннулированы. Чтобы их восстановить, необходимо вновь пройти процедуру постановки на учет.

Что значит ранее учтенный объект? Как следует из ст. 69 221-ФЗ, земли, прошедшие государственную регистрацию до вступления в силу данного закона, а также внесенные в ЕРГН без такой регистрации, считаются ранее учтенными. Это означает, что при оформлении права владения объектом отсутствовало обязательство по выставлению границ.

Что значит земли запаса

Ст. 103 Земельного кодекса РФ определяет этим термином территории, которые относятся к собственности государства, субъекта РФ или муниципалитета. Ими не могут пользоваться ни частные лица, ни организации – до перевода в земли иной категории. Если это охотничьи угодья и территории, где ведется добыча полезных ископаемых, то менять их статус запрещено.

Что такое ОКС

ОКС – это капитальные объекты, в том числе незавершенные строительством здания и сооружения, не относящиеся к временным. Любые сделки с ними должны проходить официальную регистрацию в ЕГРН.

Как пользоваться кадастровой картой?

Для поиска нужного ЗУ можно воспользоваться кнопками масштабирования и двигать картой в разные стороны. Также можно найти объект, набрав в графе поиска адрес местонахождения участка или его кадастровый номер. На публичной кадастровой карте доступна текстовая информация, а также графическая: пользователь увидит на снимках со спутника постройки, сооружения, рельеф местности.

Если нужно уточнить, есть ли какие-либо обременения, права третьих лиц, без согласия которых нельзя проводить сделку, то рекомендуем воспользоваться выпиской из ЕГРН. Запрос можно оформить онлайн, непосредственно через сервис публичной карты.







