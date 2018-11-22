Оборудование для очистки канализационных стоков от компании Rainpark

В процессе работы промышленных предприятий, связанных с переработкой мясной или молочной продукции, образуется большое количество стоков. Установленными санитарными требованиями предусматривается их очистка от возможных вредоносных соединений, которые могут попадать в окружающую среду.

Для обработки канализационных материалов используются различные виды оборудования. Идеальными эксплуатационными свойствами обладает продукция от торговой марки Rainpark. Очистительные системы этого производителя отличаются простой обслуживания, хорошими экологическими показателями, надежностью и долговечностью.

Разновидности очистных систем Rainpark

Водоочистные сооружения устанавливаются не только на промышленных предприятиях. Они хорошо справляются с задачами, возникающими в процессе эксплуатации АЗС, частных домовладений, торговых центров, спортивных сооружений, автомобильных стоянок. К наиболее популярным видам продукции относятся:

ливневые очистные приспособления;

жироулавливающие приборы;

КНС;

канализационные колодцы;

накопительные резервуары.

Ливневые очистные сооружения считаются незаменимыми при оборудовании больших строительных объектов. Они производят устранение загрязнений из канализационной воды в последовательном порядке. Ливневки Rainpark — это целый набор компонентов, задействованных в процессе приведения сточных вод к допустимым санитарным нормам. Базовыми элементами системы такого вида считаются распределительные колодцы, отделители механических примесей, сорбционные фильтры.

Для устранения из сточной воды маслянистых примесей растительного, животного или технического происхождения используются жироулавливающие установки. Они предотвращают засорение канализационной системы, обеспечивая ее длительную эксплуатацию. Для сбора отработанной жидкости производятся накопительные емкости. Их объем зависит от сферы применения.

Преимущества использования станции биологической очистки от компании Rainpark

В процессе хозяйственно-бытовой очистки канализационных стоков часто используются СБО Rainpark. С помощью станции обработка воды осуществляется в два этапа: механическое устранение засорений и применение биологически активных элементов. Принцип работы системы достаточно простой. Отработанная вода попадает в резервуар-отстойник. В нем производится задержка ПАВ, грубодисперсных элементов и жировых отложений. Биологическая очистка стоков проводится с помощью специальных фильтров, представляющих собой цилиндрическую емкость, выполненную из стеклопластикового материала.

Главным преимуществом использования СБО при очистке канализационных стоков считается высокое качество выполненной работы. Абсолютно исключается нанесение вреда окружающей среде и человеческому здоровью. Габариты станции биологической очистки зависят от количества перерабатываемой воды и места ее установки.

Производитель — https://www.standartpark.ru/

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