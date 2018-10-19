Практические советы по подбору аксессуаров для штор

Подробно о видах шторных аксессуаров, их преимуществах, вариантах использования расскажет Юлия Прокопенко, менеджер отдела продаж аксессуаров для штор магазина OLEXDECO.

Практичным и привлекательным оконный ансамбль делают не только крупные элементы, но и разнообразная фурнитура для штор. Чем шире выбор аксессуаров для штор, тем выше ваши шансы создать удобный и качественный декор окна.

Если вкратце характеризовать шторные аксессуары, можно сказать следующее: чтобы придать занавескам изящный вид, создав утончённую драпировку, необходим полный ассортимент шторных лент и приспособлений для них (бегунки, крючки, шнуры, фиксаторы);

для формирования оригинальных портьерных композиций установите на занавески люверсы;

с задачей сделать использование гардин простым, безопасным и долгим справятся подхваты, держатели, магниты, зажимы, утяжелители, поводки для зашторивания.

Чтобы давать адресные советы, как подобрать аксессуары для штор конкретно к вашему интерьеру, необходимо иметь все нужные данные. То есть выбранный для помещения стиль дизайна, площадь помещения, размер окон, основная цветовая гамма, цвет штор, наличие или отсутствие заметных декоративных элементов и так далее.

Не желая давать расплывчатые рекомендации «для всех и ни для кого», расскажу подробно о каждом виде дополнительных приспособлений для оформления окна. Эта информация поможет понять, как выбрать аксессуары для штор и оптимальный именно для вас вариант их использования.

Шторные ленты

Глядя на красивую оконную композицию, мы видим эстетичную драпировку ткани, аккуратно прикреплённое к карнизу полотно, оригинальные узоры, украшающие верхний край гардины. Но мы не видим того, за счёт чего это возможно, — шторные ленты.

Они и не должны быть заметны: пришиваются к ткани с изнаночной стороны. Но переоценить значение различных видов тесьмы для украшения оконного пространства невозможно.

Это полезное приспособление обеспечивает: формирование устойчивых складок различных форм и размеров;

равномерное распределение сборок по всей ширине портьеры;

обеспечение прочного соединения полотна с крючками, которые крепятся к карнизам любых типов;

регулирование высоты подвеса шторы относительно поверхности пола;

крепление элементов подъёмного механизма римской шторы к холсту.

Держатели для штор

Не так давно были известны лишь два варианта положения портьер. Первый — закрытый, когда гардины задёрнуты и не пропускают уличного света. Второй — открытый, со свободно висящими отдёрнутыми занавесками. К счастью, развитие интерьерного дизайна не стоит на месте.

Сегодня можно удачно дополнить шторные композиции оригинальными держателями, которые позволят удерживать портьеры в раскрытом или полураскрытом положении. Это самое удачное решение, если необходимо дополнить изысканный ансамбль. Стабильно прикреплённые к стене, эти изделия не только надёжно зафиксируют гардины. Выполненные в разных вариантах дизайна, эти консоли помогут гармонично выдержать общий стиль оформления. Особенно выигрышно смотрятся модели, по внешнему виду созвучные наконечникам кованых карнизов.

Шторные подхваты

Применение подхватов позволяет избежать сверления стен. Но не в этом их главная ценность. Изготовленные из матерчатых материалов, эти шнуровые петли легко меняют свой диаметр. Тем самым их можно приспособить к шторам из любых материалов, драпировка которых имеет разный объём. К тому же такие модели придают интерьеру изысканный вид, вносят в обстановку винтажные нотки.

Подхваты — аксессуары к шторам, для применения которых есть некоторые ограничения. Например, использовать их для оформления окон на кухне не самая удачная идея. В этом помещении в воздухе высокая концентрация влаги, частиц жира, сильных, не всегда приятных запахов. Всё это впитывается в материю, из которых изготовлены подхваты.

Люверсы

Люверсы позволяют в прямом смысле нанизать шторное полотно на карнизную трубу. Это изящное решение — карниз проходит сквозь ткань. Не потребуется никаких дополнительных крепежей (колец, крючков, бегунков), а прочное размещение шторы обеспечено. К тому же перемещать портьеру по штанге-держателю становится удобнее.

Для превращения портьер в настоящее произведение интерьерного искусства с помощью люверсов понадобятся: специальная лента, прикрепляемая к верхнему краю полотна, — она придаёт ткани жёсткость, необходимую для создания отверстий под люверсы. Доступны разные варианты ленты: пришивная, термоклеевая (клеящее вещество расплавляется при нагревании) с одним и двумя клеящими слоями;

различные модели люверсов — разнообразие цветов и форм (круглые, квадратные, треугольные, фигурные);

специальный паяльник, с помощью которого в шторном холсте создаются отверстия.

Магнитные клипсы

Магнитные клипсы состоят из двух половин, в одну из которых встроен магнит, благодаря которому клипсы плотно совмещаются одна с другой. Данное приспособление используется, чтобы компактно собрать шторную ткань, открыв при этом окно и стабильно удерживая полотно в нужном положении.

Это главная, однако не единственная функции магнитных клипс. С их помощью на портьерах создают эстетичные складки, что позволяет быстро создать и надолго зафиксировать изящную драпировку. Также модели клипс могут быть выполнены в разных формах, украшены рисунками и узорами, то есть становятся самостоятельными декоративными компонентами интерьера.

Основные варианты конструкции клипс: две половины, ничем не соединённые — подходят для создания драпировочных сборок на шторах из лёгких материалов;

два элемента, совмещённые с помощью шнура (лески) — используются для закрепления плотных портьер среднего веса;

половины, между которыми находится металлический трос, фиксируют массивные тяжёлые гардины.

Бандо

Бандо — вариант оформления портьер, при котором верхняя часть полотна украшена жёстким ламбрекеном. Именно лента бандо придаёт ламбрекену жёсткость. Это твёрдый, но пластичный материал из искусственного фетра или другой нетканой фактуры. Благодаря нанесённому по всей поверхности полимерному клеевому слою лента надёжно соединяется с портьерной тканью.

Необязательно покупать готовые ламбрекены, предлагаемые в магазинах. Хотя они также позволяют ярко оформить оконное пространство и скрыть дефекты стен или потолка, не слишком выразительный шторный карниз, трубы системы отопления.

Самое ценное — это возможность создать в полном смысле слова эксклюзивное украшение портьер. На бандо можно приклеивать самые разные декоративные элементы. Для детской, например, это отличный способ направить креативные способности ребёнка в мирное русло.

Фурнитура для штор

Шторная фурнитура способна значительно упростить оформление ваших штор, сделать его более комфортным и творческим. Например, такое несложное приспособление, как пришивной крючок, не просто сделает портьеры более эстетичными и комфортными, но спасёт их от ножниц!

Пришивной крючок — пластина длиной от 75 до 95 мм, изготовленная из полиацеталя (современный синтетический материал). По одному краю она снабжена пластиковой «молнией», по которой вниз и вверх может сдвигаться держатель. При необходимости держатель фиксируется в любой точке.

Использование пришивного крючка — это решение сразу двух острых проблем при создании портьерного ансамбля: формирование производной складки. Больше не нужно придумывать сложные способы создания стабильной привлекательной драпировки. Вшитый в полотно прочный крючок гарантирует создание устойчивых сборок, которые не деформируются;

возможность регулировать высоту подвеса занавески. Изменение высоты позволяет опустить или поднять нижний край гардины относительно уровня пола. Значит, можно сохранить нижнюю кромку ткани, не кромсая её и не подшивая заново.

Поводки для зашторивания

Большинство шторных ансамблей по-прежнему имеет традиционный вид: прикрепленные к карнизам портьеры, занимающие всю высоту стены, от пола до потолка. При таком варианте достать рукой до места соединения полотна с карнизом очень непросто. Сдвигать же гардины на уровне 1–1,5 метров неудобно: силы натяжения недостаточно. Приходится дёргать шторы резкими движениями, что приводит к неприятностям. Чтобы уберечь от них себя и свои шторы, достаточно купить поводок для зашторивания.

Принцип устройства штороводителя прост: через специальный карабин он соединяется с крайним крючком (бегунком). Чтобы изменить положение шторы, необходимо всего лишь потянуть поводок в нужном направлении. Сама ручка остаётся совершенно незаметной, располагаясь непосредственно за портьерой.

К преимуществам шторного поводка относятся: возможность без усилий драпировать массивные гардины, подвешенные на значительной высоте;

лёгкое смещение портьер одним движением;

шторная ткань останется чистой и не изношенной;

деликатное обращение с прозрачной и туго сдвигающейся материей.

Утяжелители для штор

Утяжелитель, подшиваемый по нижнему краю шторной ткани, — важный элемент оконной композиции.

От правильного положения полотна зависят его привлекательность, чистота, срок использования: портьеры принимают строго вертикальное положение, что придаёт им опрятный вид и позволяет сохранить правильную форму;

грузик важен для создания на ткани изящных повторяющихся складок. Изменяя расположение изделий из металла, можно задавать драпировку различной конфигурации;

занавески, которые беспорядочно волочатся по полу, быстро изнашиваются. Продлить срок службы шторного холста поможет стальной утяжелитель, фиксируемый с помощью специальной ленты или монтажной пластиковой кнопки;

для штор из лёгких тканей оптимальным решением станут грузы в форме шнура, повторяющие все изгибы ткани. Это позволяет равномерно распределить весовую нагрузку и сохранить контур полотна.



