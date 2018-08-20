Кондиционеры Carrier: идеальный микроклимат — это так просто

Сегодня климатической техникой уже вряд ли кого-то можно удивить. Однако, как бы странно это ни звучало, многие пользователи даже представить не могут насколько универсальной является климатическая техника, которую они используют.

Разумеется, речь идет не абсолютно обо всех кондиционерах — только о тех устройствах, возможности которых вполне можно недооценить. Таковыми являются разработки компании Carrier — они обладают достаточно внушительным арсеналом функций, который некоторые пользователи (по непонятным причинам) исследовать не спешат.

Пять полезных «навыков» кондиционеров Carrier

Изучить фотоснимки, технические характеристики, а также узнать, чем особенны кондиционеры Carrier, можно по ссылке. Чем же могут быть полезны климатические устройства, разработанные этой компанией?

Спасение от жары — «mission completed». При экстремально высоких температурах польза от эксплуатации климатической техники ощущается особенно остро. Поэтому, естественно, в первую очередь решаться на покупку кондиционера следует именно летом, когда жара снижает продуктивность труда, негативным образом влияет на самочувствие и состояние здоровья в целом. Защита от простудных заболеваний в межсезонье. Дожидаться, пока трубы станут горячими, а в доме наконец-то потеплеет поздней осенью, — далеко не самое лучшее решение. Особенно если в помещении проживают дети, иммунитет которых неустойчив к резкому снижению температуры окружающей среды. Оптимальное решение — покупка универсального кондиционера, приспособленного к работе в любое время года. Борьба с аллергическими заболеваниями. Несмотря на то, что на просторах Интернета «гуляет» легенда о том, что использование кондиционеров провоцирует развитие аллергических реакций, практические опыты демонстрируют абсолютно противоположный результат. Благодаря наличию качественных фильтрующих элементов (а зачастую еще и ионизаторов) кондиционеры, наоборот, оперативно очищают воздух и препятствуют развитию патогенных микроорганизмов, которые и способствуют появлению аллергии. Польза для органов дыхания. Поскольку характеристики воздушной массы в жилых помещениях далеко не всегда близки к идеалу, для их улучшения зачастую используются именно кондиционеры Carrier, оснащенные увлажнителями или осушителями. Поддержка комфортной температуры. Помимо охлаждения или нагрева воздуха в доме, кондиционеры могут использоваться еще и в качестве контролеров, которые поддерживают температуру на так называемом «здоровом» уровне.

Как показывает практика, сегодня обойтись без кондиционера не так уж и просто — аномальная жара, а также резкие скачки температур в межсезонье попросту обязывают задуматься о приобретении качественной, надежной и функциональной климатической техники.

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