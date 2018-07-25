Юг России: обзор цен на недвижимость

В среднем однокомнатные квартиры в Краснодаре продают по цене 1,86 млн. рублей. Именно эту цифру в свежей статистике за июль 2018 года показали аналитики международной компании Flatfy. Сайт Flatfy.com работает, как агрегатор объявлений по продаже и аренде недвижимости и создан для ее комфортного выбора.

Каждый месяц эксперты компании подсчитывают средние цены на продажу квартир в Краснодарском крае. Потенциальные покупатели могут узнать, сколько стоит жилье в Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Элисте, Краснодаре и Майкопе.

Ростов-на-Дону и Краснодар: самая дорогая недвижимость

Лидерами по самым высоким ценам на квартиры в Краснодарском крае стали Ростов-на-Дону и Краснодар, причем в разных сегментах по комнатности жилья. Так, по стоимости однокомнатной недвижимости на первое место вышел Ростов-на-Дону. В июле здесь продавали жилье в среднем по 2,1 млн рублей, тогда как в Краснодаре жилплощадь с 1 комнатой стоила в среднем 1,86 млн руб. Тот же лидер отмечен и в сегменте двухкомнатных квартир – Ростов-на-Дону с 2,89 млн рублей и Краснодар с 2,86 млн руб.

Краснодар занял верхнюю строчку по ценам на трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Первые реализуют в городе в среднем по цене 3,95 млн рублей против 3, 7 млн в Ростове-на-Дону. Четырехкомнатные в июле продавали по средней цене 5,35 млн рублей. На втором месте снова оказался Ростов-на-Дону с отметкой 4,9 млн.

Изменятся ли лидеры, можно будет узнать уже в августе, со свежей статистики российской версии портала https://flatfy.kz. Аналитики подсчитают среднюю стоимость из объявлений продавцов, актуальных на последний месяц лета.

Самые дешевые квартиры в Элисте и Майкопе

В рейтинге самой доступной недвижимости Краснодарского края первое место разделили между собой два города – Элиста и Майкоп. В июле здесь продавали однокомнатную недвижимость по одинаковой средней стоимости – 1 300 000 рублей. В сегменте двухкомнатного жилья города разделились, хоть и не сильно заметно: Майкоп – 1 750 000, Элиста – 1 780 000 руб.

Купить недорогую 3-комнатную жилплощадь в Элисте в июле можно было по цене 2,1 млн руб. В Майкопе за такую же недвижимость просили в среднем 2,5 млн. А вот в сегменте четырехкомнатных квартир Майкоп неожиданно предложил высокую цену – 4,25 млн. Из бюджетного сектора его вытеснил Волгоград (3,5 млн), а лидером традиционно стала Элиста (2,75 млн).

Методология расчета статистики от Flatfy

Для получения статистики по ценам на продажу квартир по городам Краснодарского края аналитики компании Flatfy обработали все доступные объявления и усреднили расценки. Из расчета исключили чрезмерно завышенные и заниженные показатели для уменьшения влияния спекуляций.

Статистика средних цен основана на расценках предложений, которые могут отличаться от фактической цены сделки на 5–15%. Достаточно часто люди намеренно указывают в объявлениях меньшую стоимость жилья, чтобы сэкономить на уплате налога при продаже квартиры.

Напомним, что Flatfy — это международный сайт по поиску недвижимости. Компания работает в 37 странах мира. Соответствующие сервисы созданы и в странах СНГ, к примеру, на сайте flatfy.by можно узнать, сколько стоит недвижимость в Беларуси.

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