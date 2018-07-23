К концу лета в Ростове появится левобережный пляж

23.07.18, Новости

В свете ожидаемой сенсации горожанам стоит задуматься о моржевании.

Главный исторический пляж столицы ЮФО на Левом берегу Дона все-таки будет открыт в ближайшем будущем. Об этом сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. Власти намерены снять запрет на купание.

— Я давал поручение обследовать дно с участием водолазов. Сейчас работы близки к завершению. Здесь опасно купаться из-за разбросанного под водой мусора. Было дело, в Дону о стекло порезались дети.

В дальнейшем же сити-менеджер намерен передать пляж вместе с построенным на Левом берегу парком в концессию и возродить историческую пляжную зону Ростова. А в перспективе Кушнарев предполагает даже вернуть переправу через Дон на катере, успешно процветавшую в 70–80-х годах прошлого века. Хотя ныне она почему-то не рентабельна.

Пока чиновники вроде бы завершают работы по благоустройству пляжа к купальному сезону, знойное лето день за днем приближается к концу. В свете таких событий у ростовчан есть веский повод ностальгировать о былых временах, когда городской пляж был официально готов принять отдыхающих уже к майским праздникам.

Впрочем, не будем строить песчаные замки. Пока что никаких работ по строительству-благоустройству городского пляжа в принципе не видно. В Дону нет даже буйков для отдыхающих, а на левобережной земле нет опорного пункта для спасателей, отсутствуют раздевалки, навесы, лежаки и прочие малые формы.

Может ли в таких условиях полноценно работать городской пляж — вопрос интересный. А если же заняться возведением необходимых объектов прямо сейчас, нас ждет сенсация. Поскольку в этом случае жители южного, знойного Ростова получат полноценный пляж где-то ближе к зиме.

В свете такого поворота событий ростовским мистикам стоит задуматься. Может, в этом заключается некая рекомендация потусторонних сил свыше, советующих заняться нам моржеванием?

Фоторепортаж с Левого берега Дона:

Россия — это круто!

Россия — это круто!

Альтернатива пляжной службе спасения.

Альтернатива пляжной службе спасения.

Когда-то этот ржавый причал, как и ряд других демонтированных объектов, эксплуатировался для переправы на другой берег.

Когда-то этот ржавый причал, как и ряд других демонтированных объектов, эксплуатировался для переправы на другой берег.

От судьбы не уйдешь! Некоторые ростовчане махнули рукой на опасности и смело шагают в реку — вопреки запретам.

От судьбы не уйдешь! Некоторые ростовчане махнули рукой на опасности и смело шагают в реку — вопреки запретам.

Общий вид на пляж с Ворошиловского моста. Вернее сказать, на то, что от него осталось.

Общий вид на пляж с Ворошиловского моста. Вернее сказать, на то, что от него осталось.

Олег ПЕТРУШИН,
фото автора



1Комментировать

Один комментарий

  1. валерий пишет:
    25/07/2018 в 13:17

    Если Кушнарев возродит былой Пляж то ему надо поставить на пляже Памятник (прокат лодок, раздевалки, закусочные, киоски воды и мороженного спас служба, милиция, катерная переправа в двух местах)

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